Como está a apuração das Eleições dos EUA em Maryland? Veja mapa em tempo real

A abertura das urnas ocorre às 7h, horário do leste dos EUA (9h em Brasília), e o encerramento é às 20h (22h no Brasil). Historicamente, a contagem em Maryland tem sido lenta. Em 2020, cerca de 8% do total de votos emitidos foram relatados até a meia-noite, horário do leste dos EUA.

Siga a apuração completa nos Estados Unidos