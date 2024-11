Como está a apuração das Eleições dos EUA no Wyoming? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos Estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

O Wyoming é um Estado com apenas três delegados no colégio eleitoral. O local é um tradicional reduto republicano e Donald Trump é muito favorito para vencer o pleito no Estado. A última vitória do Partido Democrata no Wyoming ocorreu em 1964.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump, participa de um comício em Pittsburg, Pensilvânia Foto: Matt Freed/AP

Os locais de votação devem abrir as 11h (horário de Brasília) e fechar as 23h (horário de Brasília). Wyoming contabiliza todos os votos do Estado até a quarta-feira, 6, pela manhã.

Abaixo, veja como está a apuração no Wyoming no mapa da Associated Press (AP).