Na última quinta-feira, 1º, enquanto os deputados argentinos negociavam o pacote de reformas do presidente ultraliberal Javier Milei, e em um contexto de inflação de 211% com mais de 45% de pobreza, um grupo de pessoas se aproximou do Ministério do Capital Humano para denunciar a redução da assistência alimentar aos restaurantes comunitários.

A ministra do Capital Humano, Sandra Pettovello, saiu para conversar com os manifestantes e lhes disse: “É assim que vou fazer. Vocês estão com fome? Venham um por um, vou anotar seu número de identificação, seu nome, de onde vocês são e vocês receberão ajuda individualmente”.

Em resposta, na segunda-feira, centenas de pessoas convocadas por organizações participaram da chamada “fila contra a fome”, que se desenvolveu de forma pacífica. As pessoas levaram cartazes como “com a fome do povo não se negocia” e “temos fome”. Alguns deles aguardavam que os dessem o que comer, o que não aconteceu.