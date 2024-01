Argentina deporta parentes de Fito, chefe de facção responsável pela onda de violência no Equador

A esposa e os filhos do traficante equatoriano Adolfo Macías, conhecido como “Fito”, foram deportados da Argentina nesta sexta-feira, 19. Líder da facção Los Choneros, ele é considerados um dos homens mais perigosos do país e escapou de um presídio em Guayaquil no início deste mês. A fuga desencadeou uma onda de violência que levou o presidente Daniel Noboa a decretar estado de emergência e, posteriormente, conflito armado interno.

Os familiares são a mulher Mariela Peñarieta, de 48 anos, e os filhos Michelle Macías Peñarieta, 21 anos, Ilse María Macías Peñarieta,12, e Lian Sejam Macías Peñarieta, 4. Eles estavam em um condomínio da província de Córdoba, disse a ministra da Segurança argentina, Patricia Bullrich, em entrevista coletiva.

Ministros do governo Argentino anunciam deportação da família de fugitivo equatoriano. Foto: Gustavo Garello / AP

A ministra explicou que a esposa de Macías e seus filhos, junto com outros membros de seu "clã", chegaram em um condomínio privado de Córdoba no dia 5 de janeiro, três dias antes da fuga de Macías de uma prisão em Guayaquil. "Estamos orgulhosos de que a Argentina seja um território hostil para uma facção de traficantes de drogas vir e se estabelecer", disse Bullrich. O avião da Força Aérea com a família partiu na manhã desta sexta-feira.

“Por meio de uma resolução migratória que cancelou sua residência temporária, conseguimos retê-los e expulsá-los do país”, esclareceu o secretário de Segurança de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Desde sua fuga, confirmada em 8 de janeiro, o paradeiro de Fito é um enigma. Em entrevista à rádio W da Colômbia, o presidente equatoriano, Daniel Noboa, disse que pediu ao seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, que expandisse a cooperação entre os dois países e “aplicasse uma busca intensa no país”.

“É possível” que Fito esteja na Colômbia, afirmou.

Os parentes do líder criminoso equatoriano José Adolfo Macías Villamar 'Fito', líder da gangue 'Los Choneros', chegaram hoje a Guayaquil (Equador), deportados da Argentina. Foto: Jonathan Miranda / EFE

Crise de segurança

O Conselho de Segurança Pública do Estado se reuniu na tarde desta sexta-feira convocado pelo presidente Noboa. A ministra do Interior Mónica Palencia participou das discussões e disse ao jornal El Universo que desconhece qualquer pedido de prisão para Macías, a mulher de Fito. “Ela foi expulsa da Argentina por uma questão migratória. Não tenho mais informações, mas entendo que ela não tenha nenhum problema com a justiça equatoriana”, explicou.

Inda Peñarriera, que é enfermeira, foi investigada em 2020 por lavagem de dinheiro, fraude fiscal e enriquecimento privado injustificado desde 2014. Dois anos depois foi declarada inocente, segundo investigação do portal Primicias.

Ainda de acordo com este portal, Peñarriera, seus dois irmãos e outros dois familiares de Macías enfrentaram processos judiciais por crime organizado, associação ilícita, homicídio, posse de armas e roubo.

A crise de segurança no Equador foi desencadeada pela fuga de “Fito”, seguida por motins nas prisões, sequestros policiais e ataques com explosivos. O presidente decretou estado de emergência, mas a medida não foi suficiente para conter a insegurança.

Soldados vigiam os arredores da Base Aérea Simon Bolivar em Guayaquil, Equador, em 19 de janeiro de 2024, após a chegada de parentes do traficante equatoriano Adolfo Macias, conhecido como "Fito". Foto: MARCOS PIN / AFP

A invasão do canal TC por homens armados, transmitida ao vivo em 9 de janeiro, chocou o país e levou o presidente Noboa a declarar um "conflito armado interno". Cerca de 20 facções foram designadas como organizações terroristas. Na quarta-feira, o promotor antimáfia César Suárez, que investigava o ataque ao canal, foi morto a tiros em plena luz do dia, após deixar o escritório onde trabalhava em Guayaquil. Antes de morrer, ele relatou à imprensa local que continuava sem escolta policial, mesmo enquanto apurava quem estaria por trás da invasão da emissora. Antes conhecido como um país tranquilo, o Equador passou a enfrentar nos últimos anos uma escalada da violência com a disputa de facções pelo controle do tráfico de drogas. A crise de segurança começou dentro dos presídios e se expandiu pelo país, onde as facções locais se aliaram aos cartéis internacionais do narcotráfico./AFP