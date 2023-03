Argentina sofre apagão após incêndio e 20 milhões de pessoas ficam sem luz

BUENOS AIRES – Uma série de falhas na infraestrutura elétrica da Argentina causou um apagão nesta quarta-feira, 1º, e deixou 20 milhões de pessoas sem luz em diversas regiões do país, incluindo a capital, Buenos Aires, segundo o jornal La Nación. O número de afetados corresponde a praticamente metade dos habitantes do país, de 45,8 milhões pessoas.

O governo afirma que a origem das falhas foi um incêndio causado pelas altas temperaturas em uma área de pasto em General Rodríguez, próxima de Buenos Aires, onde há linhas de alta tensão. O incidente vai ser investigado pelo Ministério da Energia do país. A Nucleoelétrica, empresa nacional de energia nuclear, afirma que o incêndio ativou o sistema de proteção da central nuclear Atucha I e a geradora térmica Central Puerto, desligando automaticamente as plantas de energia para não haver danos na infraestrutura.

O subsecretário de Energia Elétrica do governo, Santiago Yanotti, disse que o apagão aconteceu entre 15h e 16h e que a central nuclear foi reconectada 18h. A energia retorna progressivamente no país.

Gráfico da Cammesa mostra queda na demanda de energia na Argentina nesta quarta-feira, 1º (ilustrado pela linha vermelha). Quase metade do país está sem luz Foto: Reprodução Cammesa

Foram afetadas as províncias de Santa Fé, Córdoba, Mendoza, San Juan e grande parte da área metropolitana de Buenos Aires. A previsão do governo era que a energia retornasse em todo o país até as 20h.

A Companhia Administradora do Mercado Atacadista Elétrico (Cammesa) informou que a demanda de eletricidade caiu a partir das 16h em quase todo o país, embora com impactos desiguais. O site da companhia mostra uma queda abrupta na demanda de energia neste horário, passando de 26 mil megawatts às 15h45 para 15 mil megawatts às 17h.

Já a Transener, empresa de transmissão de eletricidade em alta tensão, disse que três linhas que unem as estações transformadoras da cidade portenha de General Rodríguez com a área do litoral ficaram fora de serviço em consequência de um incêndio em um campo. A Transener acrescentou que implementou um plano de contingência junto com a Cammesa para o abastecimento ser restabelecido.

Devido ao apagão, foram registradas interrupções nos serviços ferroviários suburbanos de Buenos Aires e no metrô da capital. Mais de 100 semáforos da capital pararam de funcionar, mobilizando agentes de trânsitos para manter o tráfego sob controle. Há relatos de pessoas presas em elevadores e problemas em lares de idosos e hospitais e para pessoas que sobrevivem por aparelhos elétricos.

As sessões legislativas da província foram suspensas e o governo provinciano se reuniu, de acordo com o governador Axel Kicillof. “O Gabinete Provincial está reunido no Gabinete do Governador para acompanhar as condições da Província e atender a situações que possam surgir devido aos transtornos”, afirmou.

Ante la emergencia generada por el extendido corte de luz, se ha resuelto posponer la apertura de las sesiones legislativas que iba a realizarse en el día de la fecha. — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 1, 2023

A última vez que um apagão dessa magnitude ocorreu no país, foi durante o dia dos pais de 2019. Assim como desta vez, na ocasião cerca de 20 milhões de habitantes do país ficaram 14 horas sem o fornecimento regular de energia.

Nesta terça-feira, 28, o governo argentinou divulgou que uma outra central nuclear do país, Atucha II, estava em uma “parada técnica” para reparos em um reator. /Com EFE e AFP