Arquivos secretos são encontrados e retirados da casa de ex-vice-presidente americano

Um advogado do republicano Mike Pence encontrou documentos marcados como confidenciais na casa do ex-vice-presidente dos Estados Unidos na semana passada e os entregou ao FBI, informou um congressista nesta terça-feira, 24.

Um dos advogados de Pence, Greg Jacob, notificou o Congresso e o Arquivo Nacional, instituição que guarda documentos sensíveis e confidenciais, sobre os papéis. O advogado explicou ao Arquivo Nacional que os documentos estavam na casa do ex-vice-presidente em Indiana por engano.

“Pence nos informou hoje sobre os documentos confidenciais que foram encontrados em sua casa em Indiana”, disse o presidente da Comissão de Supervisão da Câmara dos Deputados, o republicano James Comer, em um comunicado.

Ex-vice-presidente americano Mike Pence durante um evento na Flórida; ele pode concorrer à presidência em 2024 Foto: Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel via AP - 10/01/2023

Ele acrescentou que Pence, potencial candidato às eleições presidenciais em 2024, está de acordo em “cooperar plenamente” com qualquer investigação do Congresso. Desconhece-se, por enquanto, quais informações os documentos contêm ou o nível de confidencialidade que lhes foi atribuído.

O anúncio ocorre dias depois de revelada a descoberta de documentos sigilosos no escritório e na residência particulares do presidente americano, Joe Biden.

Seu antecessor no cargo, o ex-presidente Donald Trump é acusado de obstrução de justiça por uma investigação do FBI, que encontrou grande quantidade de documentos em sua casa.

“A transparência do ex-vice-presidente Pence contrasta fortemente com o pessoal de Biden na Casa Branca, que continua escondendo informação do Congresso e do povo americano”, acrescentou Comer, sem mencionar o caso Trump.

‘Precaução’

Pence pediu a seu advogado que fizesse buscas em sua casa por “extrema precaução”, noticiou a CNN, citando fontes anônimas, e o advogado começou a revisar quatro caixas armazenadas na casa do ex-vice-presidente na semana passada.

O republicano, que apoiou Trump durante a maior parte de sua presidência, se distanciou dele após o ataque ao Capitólio em 2021 e depois de ser pressionado pelo então presidente a anular a vitória de Biden nas eleições de 2020.

Agora Pence está emergindo como candidato à indicação presidencial republicana e publicou uma autobiografia intitulada So help me God (“Que Deus me ajude”, em tradução livre).

Segundo a emissora de televisão Fox, a equipe de Pence decidiu vasculhar a casa do ex-vice-presidente em Indiana e seu escritório no centro de estudos conservador Advancing American Freedom após as revelações sobre Biden.

Neste mês, foi revelado que a equipe de Biden havia encontrado documentos sigilosos da época em que ele era vice-presidente de Barack Obama (2009-2017) e quando foi senador (1973-2009).

Os documentos foram descobertos na casa de Biden em Wilmington, Delaware, e em seu escritório particular no centro de estudos Penn Biden Center em Washington.

O governo Biden tentou se distanciar do caso dos documentos sigilosos encontrados pelo FBI na mansão de Trump em Mar-a-Lago (Flórida).

Os documentos de Biden foram encontrados pelos próprios advogados e entregues às autoridades, ao contrário do que aconteceu em Mar-a-Lago, onde foi necessária a intervenção do Departamento de Justiça para recuperar os papéis./AFP e EFE