Artista filipino bate recordes com desenhos em areia em Dubai; veja imagens

Usando apenas um rastelo, o filipino Nathaniel Alapide, de 45 anos, tornou-se um artista famoso, com obras que chamam a atenção pela sua grandiosidade, mas que são, praticamente, efêmeras: desenhos em areia. Com o trabalho, que é feito nas praias de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o artista já foi reconhecido pelo “Guinness Book”, o livro dos recordes.

Tendo a beira do mar como tela para seu trabalho, Alapide desenha traços em grandes proporções, criando formas que tornam-se obras de arte, especialmente quando vistas de cima. De desenhos abstratos, frases e retratos, o artista tem uma coleção de trabalhos que logo são apagados pelo vento ou pelas ondas. Bob Marley, Monalisa, pássaros e camelos são alguns dos desenhos que estão entre seu portfólio.

“Eu tento realmente imaginar o ancinho como um pincel [...] Quando você move em um determinado ângulo, vai dar um traço diferente, uma linha mais fina”, disse Alapide em entrevista à CNN Travel, em janeiro deste ano.

Foi assim que, em 2022, Alapide tornou-se um recordista do Guinness, pela maior imagem de areia do mundo. Com 23,2 m², a obra levou 30 dias para ser criada e precisou de 150 caminhões de areia, de 80 toneladas cada, para ser concluída. O desenho foi encomendado pelo Abu Dhabi Sports Aviation Club e comemorava a memória de governantes dos Emirados Árabes Unidos, como o falecido Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pai fundador dos Emirados Árabes Unidos.

Para a CNN, o artista contou que sua arte começou há quase 10 anos, em 2014, quando desenhou uma árvore em homenagem à sua falecida avó, em uma faixa de areia na praia de Umm Suqeim, próximo ao Jumeirah Beach Hotel. Naquela época, o desenho era somente um hobby - ele trabalhava como especialista em aquários para Atlantis até 2014, conforme contou ao jornal local “Arabian Business”.

Continua após a publicidade

Entretanto, o tamanho do desenho impressionou o hotel, que lhe ofereceu seu primeiro emprego em tempo integral como artista de areia em 2015. Desde então, hoje atuando de forma autônoma, o artista já soma quase 2 mil desenhos feitos nos Emirados Árabes Unidos, incluindo trabalhos para marcas como National Geographic, The Lion King (o musical) e, mais recentemente, com Adidas, na Copa do Mundo de futebol no Catar, em 2022.

De acordo com o “Arabian Business”, o trabalho de Alapide podem custar entre AED 5.000 e AED 120.000 (cerca de R$ 6.800 a R$ 163,200), dependendo da escala do projeto.