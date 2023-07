Mil pessoas nuas se reúnem para foto coletiva em praia na Finlândia

Cerca de mil pessoas nuas se reuniram neste sábado, 15, nas ruas e praias de Kuopio, no centro da Finlândia, convocadas pelo fotógrafo plástico americano Spencer Tunick. A reunião fez parte da nova obra do artista, que é conhecido por fotografias e instalações com nudez em várias cidades do mundo.

“Hoje, a terra de mil lagos se tornou a terra de mil nus”, disse Spencer Tunick para a agência de notícias AFP, enquanto os voluntários eram orientados por alto-falantes. Os participantes posaram primeiro na rua, em torno de instalações floridas, depois na praia e, finalmente, na água.

Mil pessoas nuas, na ilha no canto direito da imagem, fizeram parte do ensaio fotográfico na Finlândia Foto: MATIAS HONKAMAA / AFP

“Eu queria colocar o corpo em sintonia com Kuopio e os lagos do norte da Finlândia”, explicou o artista, expressando seu profundo apreço pelos voluntários dispostos a se despir no meio da noite. “É uma coisa muito rara dar ao público a oportunidade de participar do processo criativo”, enfatizou Tunick.

Em novembro, cerca de 2,5 mil pessoas se reuniram nuas em uma famosa praia de Sydney, na Austrália, como parte de uma instalação do mesmo artista com o objetivo de conscientizar o público sobre o câncer de pele.

O evento, chamado “Strip Off for Skin Cancer”, foi organizado em colaboração com uma instituição de caridade que incentiva os australianos a fazer check-ups regulares com um dermatologista.

Em outra ocasião, ele despiu mais de 5 mil pessoas em frente à Sydney Opera House em 2010 e 18 mil — seu recorde — em Zócalo, a praça central da Cidade do México, em 2007./AFP