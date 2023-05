As eleições da Turquia serão livres e justas? Erdogan pode perder? Entenda

Os turcos vão às urnas no domingo em uma eleição com ramificações potencialmente abrangentes para o destino da democracia na Turquia e para o mundo. No cerne da eleição reside um paradoxo: mesmo com o país afundando cada vez mais no autoritarismo com a liderança populista de Recep Tayyip Erdogan, os turcos adoram votar – e têm uma chance real de reformular a política de seu país.

A eleição será a mais disputada na Turquia em décadas, com o líder do partido de oposição, Kemal Kilicdaroglu, ligeiramente à frente do presidente Recep Tayyip Erdogan, que presidiu a Turquia por duas décadas e centralizou o poder em suas mãos. Erdogan foi criticado por sua gestão da economia e sua resposta aos terremotos devastadores em fevereiro, que deixaram pelo menos 50.000 mortos e mais de um milhão de desabrigados.

Enfrentando uma oposição incomumente unificada, Erdogan está vulnerável. Ainda assim, ele prendeu críticos e controla a mídia turca – e a organização reguladora norte-americana Freedom House classifica a Turquia como um país “não livre”.

Analistas dizem que a votação testará se as eleições ainda fornecem um meio viável de contestação política na Turquia ou se tornarão uma fachada para justificar o domínio duradouro de um presidente autocrático. Aqui está o que você deve saber sobre o processo eleitoral na Turquia.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, fala em um comício em Istanbul, às vésperas da eleição no país Foto: Erdem Sahin/EFE/EPA

Como funcionam as eleições na Turquia?

A eleição presidencial e parlamentar de domingo é apenas a terceira vez que os eleitores do país escolherão seu presidente diretamente. Antes de 2014, o presidente era eleito pelo parlamento.

Erdogan, 69, lidera a Turquia desde 2003, então como primeiro-ministro e depois como presidente, a partir de em 2014. Desde então, ele reformulou o sistema político do país, promovendo um referendo bem-sucedido em 2017 para substituir o sistema parlamentar por uma presidência forte e abolir o cargo de primeiro-ministro.

Na Turquia, o presidente pode cumprir até dois mandatos de cinco anos. Erdogan está se aproveitando de uma brecha: como seu primeiro mandato terminou mais cedo por causa do referendo de 2017, ele pode concorrer a um terceiro mandato este ano – e se vencer, permanecerá no cargo até 2028.

Quatro candidatos fizeram campanha para a presidência este ano: Erdogan; Kilicdaroglu, ex-funcionário público que lidera o secular Partido Republicano do Povo (CHP); Muharrem Ince, que concorreu contra Erdogan em 2018; e Sinan Ogan, chefe de uma pequena aliança nacionalista.

Um candidato deve obter mais de 50% dos votos para vencer de imediato ou, se ninguém ultrapassar esse limite, deve vencer um segundo turno em 28 de maio. Ince anunciou na quinta-feira que estava se retirando da disputa.

Kemal Kilicdaroglu, candidato à presidência da Turquia, participa de comício em Kocaeli Foto: Yasin Akgul / AFP

Do lado legislativo, um partido, ou aliança de partidos, deve receber pelo menos 7% dos votos para entrar no parlamento. O Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) de Erdogan domina, ocupando 295 dos 600 assentos.

Cerca de 60 milhões de pessoas na Turquia podem votar. Entre eles estão mais de 100.000 sírios que obtiveram a cidadania turca e atingiram a idade de votar, dos mais de 3,6 milhões que buscaram refúgio na Turquia após o início da guerra civil síria em 2011.

O voto é obrigatório na Turquia – embora a multa por não votar não seja aplicada – e a participação supera a da maioria dos países, chegando a 86% em 2018.

“A Turquia tem um histórico muito longo de realização de eleições competitivas”, disse Merve Tahiroglu, diretora de programa da Turquia no Projeto de Democracia no Oriente Médio. “Portanto, para pessoas de todas as esferas, é um mínimo que o país tenha uma eleição livre o suficiente, onde as pessoas sintam: ‘Escolhemos nosso líder’”.

O processo de votação é seguro?

Embora as alegações de fraude tenham prejudicado as votações anteriores, as eleições ainda são livres porque os candidatos da oposição podem concorrer – e apesar da erosão da democracia sob Erdogan, a sociedade civil turca manteve uma rica tradição de monitoramento eleitoral, disse Tahiroglu.

“Acho que ainda pode ser uma eleição livre”, disse ela. “E com isso quero dizer que no dia 14 de maio, quando as pessoas votarem, esses votos serão, em geral, contados, e os resultados serão, em geral, corretos.”

Isso ocorre porque grupos como a mais antiga organização de monitoramento eleitoral da Turquia, Vote and Beyond, enviam dezenas de milhares de voluntários a seções eleitorais em todo o país para monitorar a votação, incluindo a contagem oficial.

“Como as apostas são tão altas, eles estão se mobilizando em um nível que nunca vi antes”, disse Tahiroglu.

Ainda assim, as preocupações permanecem. Se perderem, Erdogan e o AKP podem se recusar a aceitar os resultados. No final de abril, o ministro do Interior da Turquia parecia lançar as bases para tal resultado, alertando para uma “tentativa de golpe político” apoiada pelos Estados Unidos.

Uma delegação da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que visitou Ancara no mês passado, levantou preocupações sobre a logística de votação em áreas devastadas pelos terremotos de fevereiro. O órgão está enviando uma delegação de 33 membros à Turquia para observar a votação junto com outros monitores internacionais.

A eleição será justa?

Mesmo que o próprio processo de votação seja seguro, o que significaria uma eleição livre em sentido estrito, é improvável que a votação seja justa, dizem os analistas.

A Freedom House dá à Turquia uma pontuação de 2 em 4 pela imparcialidade de suas eleições, citando críticas às eleições gerais de 2018 pela Organização para Segurança e Cooperação na Europa, que acusou o AKP de usar indevidamente recursos estatais para obter vantagem eleitoral e Erdogan de retratando falsamente oponentes políticos como apoiadores do terrorismo.

“Os juízes do Conselho Supremo Eleitoral (YSK), que supervisionam todos os procedimentos de votação, são nomeados por órgãos judiciais dominados pelo AKP e frequentemente se submetem ao AKP”, afirma o relatório da Freedom House.

Leia também População vivendo em democracia plena no mundo atinge menor número desde os anos 1980

Antes da eleição, Erdogan voltou-se para sua tática comprovada de alimentar guerras culturais. E ele implementou gastos públicos em massa este ano – oferecendo isenção de impostos, empréstimos baratos e subsídios de energia – para atrair eleitores.

O controle rígido de Erdogan sobre a mídia colocou a narrativa pública a seu favor. E sob seu governo, o judiciário prendeu ou apresentou acusações contra os críticos – incluindo o popular prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, que é do partido de Kilicdaroglu. Imamoglu foi condenado em dezembro por insultar instituições estatais em um caso amplamente visto como politicamente motivado. Ele apelou do veredicto.

No domingo passado, os manifestantes interromperam um comício que Imamoglu estava realizando em nome de Kilicdaroglu no leste da Turquia, atirando pedras em seu ônibus de campanha.

As autoridades turcas também prenderam mais de 100 pessoas em uma ampla operação focada na cidade curda de Diyarbakir no mês passado, alegando que eles tinham ligações com o grupo militante proibido Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Políticos, advogados e jornalistas estavam entre os detidos. Políticos pró-curdos descreveram as detenções como politicamente motivadas. “Dado quanto controle Erdogan tem sobre o judiciário, a burocracia, a mídia e outras instituições estatais, é impossível que este seja um campo de jogo justo”, disse Tahiroglu.

Isso não significa que a oposição não possa vencer. Os principais partidos de oposição de origens ideológicas díspares se uniram a Kilicdaroglu, que tentou contornar o preconceito da mídia publicando vídeos filmados em sua modesta cozinha nas redes sociais.

As eleições municipais de 2019 serviram como um teste de resistência do sistema eleitoral. O partido de Erdogan perdeu quase todas as principais cidades do país – incluindo Istambul, a plataforma de lançamento da carreira política de Erdogan. Quando Erdogan rejeitou os resultados de Istambul e forçou uma nova votação, seu partido perdeu por uma margem ainda maior.

“O que isso nos diz sobre as eleições na Turquia? Que eles são populares e a fraude não, tornando a fraude eleitoral de mão pesada arriscada para Erdogan “, escreveram Gonul Tol, diretor do programa de Turquia do Instituto do Oriente Médio, e Ali Yaycioglu, professor de história em Stanford, em Política externa.