As flores da guerra: ferreiro ucraniano transforma armas e munição em arte

Um ferreiro na cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, controlada pela Rússia, está praticamente transformando espadas em arados e lixo em tesouros. Viktor Mikhalev pega armas e munições e produz o que chama de “flores da guerra”.

Mikhalev, que se formou como soldador, mora e trabalha em uma casa cuja cerca e porta são decoradas com flores de ferro forjadas. Em sua oficina há pilhas de metralhadoras e projéteis semi-queimados da linha de frente da guerra. Amigos e conhecidos os trazem como matéria-prima para sua arte.

Donetsk, o centro do coração industrial ucraniano do Donbas, está envolvida em combates desde que a rebelião separatista apoiada por Moscou eclodiu em abril de 2014, semanas após a anexação ilegal pela Rússia da península ucraniana da Crimeia.

Viktor Mikhalev mostra rosas feitas de armas e munições em sua oficina em Donetsk Foto: Alexei Alexandrov/AP - 4/3/2023

O Kremlin fez da captura de toda a região um objetivo fundamental de sua invasão que começou há um ano, e anexou ilegalmente Donetsk junto com outras três regiões no leste e no sul da Ucrânia em setembro, declarando-as parte da Rússia.

A luta feroz se concentrou na cidade de Bakhmut, na região de Donetsk, e a própria cidade de Donetsk também foi frequentemente atingida por bombardeios.

O cheiro de ferro e tinta permeia a oficina de Mikhalev, também decorada do chão ao teto com dezenas de ícones religiosos. Ele faz a arte como lembrança, uma lembrança da guerra no leste da Ucrânia.

Viktor Mikhalev mostra um de seus trabalhos; arte na guerra Foto: Alexei Alexandrov/AP - 4/3/2023

Ele começou o projeto quando um amigo lhe trouxe metralhadoras quebradas. Um mês depois, ele exibiu sua arte de guerra em um museu de Donetsk. Desde então, ele constantemente faz o que chama de “flores de guerra”.

Além disso, ele constrói suportes para canetas de escrita com partes de um lançador de granadas e uma caixa de cartucho. “As flores de verdade não duram muito e minhas rosas se tornarão uma lembrança de uma longa memória”, diz o ferreiro./AP