As oportunidades e perigos de Elon Musk no cargo de ‘disruptor-chefe’ de Donald Trump

Em 2017, Elon Musk rotulou Donald Trump como um “vigarista” e “um dos melhores mentirosos do mundo”. Agora ele é conhecido em Mar-a-Lago como Tio Elon e está no círculo íntimo do presidente eleito. Essa semana, eles assistiram juntos ao lançamento de um foguete. A aliança do principal político do mundo com o homem mais rico do mundo cria uma concentração de poder que ambos querem usar com efeito explosivo: cortar a burocracia, detonar ortodoxias liberais e desregulamentar em nome do crescimento.

PUBLICIDADE Trump tem um mandato para tal disrupção. Apesar do poderio econômico dos Estados Unidos, grande parte da população em geral, de Wall Street e do Vale do Silício está frustrada com a prodigalidade e incompetência do governo. Eles têm razão. O Estado precisa de uma reforma. No entanto, a reforma liderada por Musk corre o risco de criar um novo problema para os EUA: o surgimento de uma oligarquia corrupta e inflamável. Semanas depois de ajudar Trump a vencer a eleição, Musk chegou ao ápice do poder. O presidente eleito o nomeou para um novo órgão consultivo, chamado Doge, encarregado de cortar gastos. Musk já está em contato com líderes estrangeiros e fazendo lobby para nomeações para o gabinete. Não é a primeira vez que um magnata tem influência extraordinária nos EUA. No século XIX, barões ladrões como John D. Rockefeller dominavam a economia. No início do século XX, quando não havia o Federal Reserve, John Pierpont Morgan agia como um banco central de um homem só.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, conversa com o empresário Elon Musk antes do lançamento do foguete da SpaceX, em Boca Chica, Texas Foto: Brandon Bell/AP

As empresas de Musk são mais globais do que os grandes monopólios dos séculos XIX e XX, e menores se medidas pelos lucros em relação ao PIB. O Musk corporativo vale o equivalente a apenas 2% do mercado de ações dos Estados Unidos. Suas principais unidades são a Tesla, uma empresa de carros elétricos; a SpaceX, seu negócio de comunicações por satélite e foguetes; X, anteriormente Twitter; e xAI, uma startup de inteligência artificial que foi avaliada em US$ 50 bilhões em uma negociação esta semana. A maioria delas tem participação de mercado abaixo de 30% e enfrenta concorrência real. A Economist avalia que 10% da fortuna pessoal de US$ 360 bilhões de Musk seriam derivados de contratos e brindes do Tio Sam, e 15% do mercado chinês, com o restante dividido entre clientes nacionais e internacionais.

Musk também é diferente por ser um disruptor. Em vez de explorar monopólios para aumentar os preços ou criar um sistema bancário estável como base para as finanças, a maior parte dos esforços corporativos de Musk usa tecnologia para cortar custos em mercados competitivos. Essa disrupção é central para a ideologia messiânica de Musk, na qual a inovação conquista os desafios intratáveis da humanidade, das mudanças climáticas à colonização de Marte. A realização desses objetivos distantes depende de um gênio para repensar constantemente os processos industriais. Seu desejo por uma ação mais livre ajuda a explicar seu desprezo pelas ortodoxias, incluindo o que ele considera um conformismo woke. Dos burocratas que permitiram que o mercado de lançamentos espaciais do governo americano fosse manipulado por empresas de defesa aos fiscais californianos que regulam as fábricas da Tesla, ele vê o Estado como um impedimento ao crescimento.

Tanto Trump quanto Musk querem trazer disrupção para todo o governo federal. Musk disse que o Doge pode ter como objetivo cortar até US$ 2 trilhões do orçamento federal anual de US$ 7 trilhões e abolir muitas agências. É fácil ridicularizar essas metas como ingênuas — US$ 2 trilhões é mais do que todo o gasto discricionário do governo. Mas, com um déficit orçamentário de 6% do PIB e uma dívida de quase 100%, uma reforma é necessária. A máquina do Pentágono está lutando para se adaptar à era dos drones e da IA. O lobby das empresas incumbentes ajuda a explicar por que as regulamentações federais chegam a 90.000 páginas, perto de um recorde histórico. Mesmo que Musk alcance apenas uma fração de sua liberalização, talvez os EUA tenham muito a ganhar. Saiba mais Como Elon Musk quer cortar US$ 2 trilhões de gastos dos EUA no governo Trump?

Trump confirma Elon Musk no governo; bilionário promete acabar com ‘gastos insanamente idiotas’

Donald Trump nem assumiu e já está começando a fracassar Quais são, no entanto, os perigos? Um é o nepotismo e a corrupção. O presidente eleito é um nacionalista econômico e as indústrias nas quais Musk tem interesse se tornaram estratégicas, graças à rivalidade com a China, à militarização do espaço e às guerras de desinformação transfronteiriças. A proximidade com o poder pode permitir que ele distorça regulamentações e tarifas e prejudique concorrentes em campos que vão de carros e criptomoedas, passando por veículos autônomos e IA. Desde o início de setembro, o valor total dos negócios de Musk aumentou em 50%, para US$ 1,4 trilhão, superando em muito o desempenho do mercado e de seus pares, já que os investidores apostam que seu chefe será capaz de extrair de sua amizade com o presidente uma renda excepcional. Ao mesmo tempo, Musk pode fracassar, especialmente atuando fora de suas áreas de especialização. Ele demonstrou julgamento errático em relações exteriores, ao microgerenciar o uso do serviço de satélite Starlink na Ucrânia e comparar o status de Taiwan ao do Havaí. Seu amor pelos holofotes e conspirações, e pelo turbilhão das mídias sociais, é preocupante. Com US$ 50 bilhões de sua riqueza pessoal vinculados à China, que hospeda metade da produção da Tesla, ele é um alvo óbvio para manipulações. Ele também pode fracassar antes mesmo de começar, por causa da inflamabilidade da combinação Trump-Musk. O próximo presidente adora contratar e demitir. O magnata da tecnologia também queima executivos e relacionamentos. A fusão do viés libertário do Vale do Silício e tecno-utopismo com o nacionalismo do movimento Maga do mundo de Trump é inerentemente volátil. Reformar o governo requer paciência e diplomacia, e nenhuma delas é um ponto forte de Musk.

