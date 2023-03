Assessor especial de Lula, Celso Amorim se encontra com Maduro na Venezuela

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Celso Amorim, Chefe da Assessoria Especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), visitou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na quarta-feira, 8. A reunião aconteceu no Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano, em Caracas. Foi o primeiro encontro institucional divulgado entre autoridades dos dois países desde a posse de Lula, em 1º de janeiro.

O encontro aconteceu no Palácio de Miraflores, em Caracas, nesta quarta-feira, 8 Foto: Twitter/Nicolás Maduro

O encontro foi revelado através de uma publicação feita por Maduro em suas redes sociais. “Estamos comprometidos em renovar nossas ferramentas de união e solidariedade, que garantam o crescimento e o bem-estar da Venezuela e do Brasil”, afirmou o líder venezuelano. Em janeiro, Amorim já havia anunciado a intenção de refazer laços com o país vizinho.

Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), a relação entre os dois países foi cortada. Desde a campanha de 2018, o ex-presidente prometia uma ofensiva contra a Venezuela. No seu primeiro mês de governo, em janeiro de 2019, ele reconheceu a vitória de Juan Guaidó, opositor político de Maduro, como presidente do país, o que firmou o distanciamento político e econômico entre os dois países.

Durante viagem à Argentina no dia 23 de janeiro, Lula defendeu tratar “com carinho” os governos de Cuba e Venezuela.