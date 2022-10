Pior massacre da história da Tailândia deixa 23 crianças mortas

Continua após a publicidade

BANGCOC - No pior massacre cometido por um atirador na história da Tailândia, um ex-policial matou 37 pessoas, incluindo 23 crianças de dois e três anos — a maioria, a facadas— em um ataque a uma creche no nordeste do país.

O ataque ocorreu na província rural de Nong Bua Lamphu, um dos bolsões mais pobres da Tailândia, onde a vida gira em torno da agricultura e é governada pela dura flutuação anual entre seca e inundações.

A Tailândia, um país de maioria budista com cerca de 69 milhões de habitantes, tem algumas das taxas mais altas de posse de armas e homicídios de armas da Ásia, embora os níveis sejam muito mais baixos do que os dos Estados Unidos.

Polícia Real da Tailândia em operação na escola atacada na província de Nong Bua Lam Phu; ex-policial matou 22 crianças e 12 adultos Foto: AFP/Royal Thai Police

A polícia identificou o agressor como Panya Khamrab, um ex-policial de 34 anos afastado do cargo de tenente-coronel no ano passado por problemas relacionados a drogas.

Ele enfrentava um julgamento por posse de drogas e havia estado na corte horas antes do ataque, disse o porta-voz da polícia, Paisan Luesomboon, à emissora Thai PBS.

Luesomboon afirmou que Khamrab tinha ido à creche buscar o próprio filho, mas não o encontrou. “Ele já estava nervoso, e quando não viu o filho, ficou ainda mais estressado, voltou para o carro, pegou as armas e começou a atirar.”

Assim que voltou ao local, o agressor abriu fogo já no estacionamento, atingindo professores e pais que tentaram impedi-lo de entrar no prédio.

Polícia da Tailândia divulga uma foto do ex-policial Panya Khamrab, autor dos disparos que mataram 34 pessoas em uma creche Foto: AFP/Central de Investigação da Tailândia

Testemunhas descreveram uma cena de terror dentro do Centro de Desenvolvimento Infantil Uthaisawan, quando o agressor atirou e esfaqueou mais de 20 crianças, algumas com apenas 2 anos, e esfaqueou fatalmente uma professora grávida de oito meses. Muitas pessoas confundiram o som dos tiros com fogos de artifício.

“Implorei (para que parasse), mas ele carregou a arma, então eu corri para trás do prédio e fechamos a porta e nos afastamos da janela”, relatou uma professora à TV local, afirmando que as crianças entre 2 e 4 anos de idade dormiam no momento do ataque. Segundo outra professora, havia 24 crianças no local.

O ex-policial então forçou a entrada em uma sala trancada onde as crianças dormiam, disse Boonsom, e as esfaqueou. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram lençóis cobrindo o que parecem ser corpos de crianças deitados sobre poças de sangue. A Reuters não conseguiu aferir a veracidade das gravações.

O primeiro-ministro tailandês, Prayuth Chan-Ocha, afirmou em postagem em rede social que ordenou a ida imediata do chefe de polícia à cena do crime e que pediu aos órgãos responsáveis que socorressem os afetados. Ele descreveu o ataque como “um evento chocante”.

PM Prayut's message on mass shooting in Thailand



"Following news reports of a terror attack in Nong Bua Lam Phu province this afternoon, I would like to extend my deepest condolences to the victims' families." (Cont) pic.twitter.com/CuimbrlyOf — Pichayada P. (@PichayadaCNA) October 6, 2022

De acordo com a polícia, a maioria delas foi morta a facadas. Ao fugir da creche em uma picape, o autor do crime também tentou atropelar pedestres e disparou contra eles.

“Ele tentou atropelar a outras pessoas no caminho. Colidiu com uma moto e duas pessoas ficaram feridas. Eu me apressei em ficar longe dele. Havia sangue por todos os lados”, disse à France-Presse Paweena Purichan, de 31 anos, que circulava em uma moto.

Depois do massacre, que também deixou ao menos 12 feridos, o homem voltou para casa, onde matou sua mulher e filho antes de cometer suicídio, informou a polícia tailandesa.

Ataques como o desta quinta são raros no país. O último registrado foi em 2020, quando um soldado matou ao menos 29 pessoas e feriu outras 57 depois de um desentendimento sobre a venda de um imóvel./ AP, NYT e AFP