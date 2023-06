Ataque com faca nos Alpes franceses deixa 4 crianças feridas

LYON, FRANÇA - Ao menos cinco pessoas, incluindo quatro crianças, foram esfaqueadas nesta quinta-feira, 8, em um parque de Annecy, cidade turística nos Alpes da França. Três vítimas estão em estado grave.

O agressor foi detido pela polícia. Investigações preliminares apontam que ele é um refugiado sírio com status legal no país. A identidade do criminoso não foi divulgada, e a motivação do ataque não está clara.

O presidente da França, Emmanuel Macron, manifestou solidariedade às vítimas e seus familiares. “Ataque de absoluta covardia esta manhã em um parque de Annecy. Crianças e adultos estão entre a vida e a morte. A nação está em choque. Nossos pensamentos estão com eles, com suas famílias e com os serviços de emergência”, escreveu o líder nas redes sociais.

Policiais franceses cercam parque na cidade de Annecy, cidade turística nos Alpes da França, onde um homem esfaqueou cinco pessoas Foto: Denis Balibouse/Reuters

O ataque ocorreu por volta das 9h45 no horário local (4h45 em Brasília), quando as crianças de aproximadamente três anos estavam brincando em um parquinho, perto de um lago na cidade. Segundo o jornal local Le Dauphiné Libéré, as vítimas foram transferidas para o hospital Annecy Genevois, e as testemunhas para um prédio próximo ao local do crime, que foi isolado pela polícia.

Líderes de diferentes espectros políticos condenaram o ataque. A Assembleia Nacional francesa determinou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. “Nada mais abominável do que atacar crianças”, disse a presidente do Parlamento francês, Yael Braun-Pivet.

A primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, viajará para a cidade dos Alpes onde ocorreram os crimes, informou seu gabinete à agência de notícias AFP. O local fica próximo da fronteira com a Suíça.

Num contexto de tensão política sobre a implementação de uma reforma migratória, o líder do partido de oposição de direita Os Republicanos, Éric Ciotti, que defende medida anti-imigração, disse que o episódio precisa ter consequências “sem ingenuidade, com força e com lucidez”.

A França foi alvo de uma série de ataques cometidos por extremistas na última década, incluindo um atentado contra profissionais da revista satírica Charlie Hebdo e na casa de shows Bataclan, em 2015. Mais recentemente, a decapitação de um professor em plena luz do dia perto de sua escola, nos arredores de Paris, em 2020, por um refugiado tchecheno provocou um debate nacional sobre a influência do islamismo radical na França. / AFP