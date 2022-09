Ataque a tiros deixa ao menos 10 mortos no México

GUANAJUATO, MÉXICO - Ao menos 10 pessoas foram mortas e outras ficaram feridas em um atentado a tiros no estado de Guanajuato, no México. O ataque ocorreu na noite desta quarta-feira, 21, em uma casa de bilhar localizada na cidade de Tarimoro. De acordo com as autoridades locais, homens armados chegaram ao estabelecimento e efetuaram diversos disparos contra o grupo.

Nove pessoas morreram ainda no local e uma teve a morte confirmada a caminho do hospital. Após os crimes, foram encontrados no espaço cartazes com a sigla CSRL, em referência ao ‘Cartel Santa Rosa de Lima’, organização criminosa que controla a transferência de drogas e combustível no estado. Agentes da Guarda Nacional, das Forças de Segurança Pública do Estado e da Polícia Municipal foram acionados para monitorar a área, mas nenhuma prisão foi registrada até o momento.

Uma série de massacres tem sido registrada em Guanajuato na última semana. No sábado, 17, quatro pessoas morreram em um ataque no município de Silao; no mesmo dia, um segundo atentado ocorreu em Romita e deixou seis pessoas baleadas. Segundo dados oficiais, entre sexta-feira e domingo passado, ao menos 39 pessoas foram mortas no estado.

Na última terça-feira, a secretária de Segurança Pública e Proteção ao Cidadão do Governo do México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informou que, apesar da tendência de queda nos homicídios dolosos em Guanajuato, este continua sendo o estado com maior incidência do país, com 2.115 vítimas entre janeiro e agosto deste ano. /EFE