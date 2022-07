Ataque a tiros em shopping na Dinamarca deixa vítimas, diz polícia

Um ataque a tiros em um shopping de Copenhague, capital da Dinamarca, deixou várias pessoas feridas e várias mortas, disse a polícia local. O suspeito, um homem de 22 anos dinamarquês, teria aberto fogo e já está em custódia da polícia.

Policiais de Copenhague, Dinamarca, já estão no local após ataque a tiros, que deixou mortos e feridos

“Sabemos que há vários mortos e vários feridos. Não temos informações de outras pessoas envolvidas. É o que sabemos até agora”, afirmou, em coletiva, o chefe da polícia de Copenhague, Søren Thomassen. O policial não passou mais detalhes sobre o caso e não negou a possibilidade de um caso de terrorismo. As informações são do portal de notícias Jyllands-Posten, jornal dinarmaquês.

Segundo o portal, a polícia recebeu informações sobre o tiroteio no shopping Fields por volta das 17h30min (12h30min, no horário de Brasília). Os tiros foram identificados em diversos pontos do centro comercial. “Devemos ter certeza absoluta de que estamos no controle desta situação”, acrescentou Thomassen.

O shopping onde o episódio ocorreu fica localizado no centro da cidade, do outro lado da linha de metrô que interliga a região com o aeroporto internacional. Em sua conta do Twitter, a prefeita da cidade, Sophie H. Andersen, comentou o caso. “Terríveis relatos de tiroteio em Fields. Ainda não sabemos ao certo quantos ficaram feridos ou mortos, mas o caso é muito grave”.

“Uma pessoa foi presa em conexão com o tiroteio em Fields. Atualmente, não podemos dizer mais sobre a pessoa em questão. Temos uma presença massiva na Fields e estamos trabalhando para obter uma visão geral”, tuitou a polícia de Copenhague.

Segundo relatos de testemunhas, pessoas começaram a se esconder em lojas e dentro da cozinha de restaurantes. Em imagens disponibilizadas pela imprensa local, é possível ver vários policiais armados e pessoas correndo para fora do centro comercial.

Frequentadores de shopping em Copenhague fogem de tiroteio; suspeito preso é dinamarquês

Após o ataque, o Palácio Real cancelou uma recepção com o príncipe herdeiro Frederik, que estaria ligada com a corrida de bicicleta Tour de France. A recepção ocorreria na cidade de Soenderborg, onde foi realizada a terceira etapa da competição.

Também neste domingo, o cantor britânico Harry Styles iria se apresentar em uma casa de shows às 15 horas no horário de Brasília. Segundo comunicado enviado pela promotora do show, Live Nation, para a Reuters, o show seguirá conforme programado após um diálogo com a polícia de Copenhague. Metade do público já entrou no local.

Na semana passada, um ataque a tiros também ocorreu em uma boate LGBTQIA+ em Oslo, na Noruega, que resultou na morte de duas pessoas. | AFP e AP