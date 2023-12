Ataque a tiros em universidade no centro de Praga deixa ao menos 15 mortos

PRAGA- Um jovem identificado como David K., um estudante da Universidade Charles, abriu fogo nesta quinta-feira, 21, em Praga, capital da República Checa, e matou 15 pessoas. Segundo a polícia, o ataque começou quando o suspeito matou seu pai em uma cidade no subúrbio de Praga. Depois, ele se dirigiu à faculdade no centro da capital, onde abriu fogo e matou mais 14 pessoas antes de cometer suicídio.

A polícia afirmou que o suspeito teria se inspirado em um evento similar no exterior, sem dar mais detalhes. Natural de Kladno, um subúrbio de Praga, o jovem tinha licença para portar uma arma.

O governador da região de Praga, Bohuslav Svoboda, disse que o atirador caiu do telhado do edifício da faculdade de artes da universidade depois de abrir fogo na Praça Jan Palach, que abriga a universidade.

Pavel Nedoma, diretor da Galeria Rudolfinum, que também está localizada na praça, disse à televisão pública checa que viu de uma janela uma pessoa que estava atirando com uma arma em direção à ponte Manes, nas proximidades, sobre o rio Vltava. O primeiro-ministro Petr Fiala cancelou seus eventos programados e foi para Praga acompanhar as investigações.

Tiroteio ocorreu próximo à Praça Jan Palach, no centro de Praga Foto: Petr David Josek/AP - 21/12/2023

Embora geralmente muito pacífica, a capital checa viveu o segundo crime violento em poucos dias. Nesta semana, um pai e a sua filha bebéforam encontrados mortos devido a ferimentos de bala na semana passada na floresta de Klanovice, uma área rica a leste de Praga.

Ataques a tiros são raros no país. A última ocorrência do tipo foi registrada em 2019, quando um homem armado matou seis pessoas na sala de espera de um hospital na cidade de Ostrava, no leste da República Checa.

Esse foi o tiroteio mais mortal desde 2015, quando um homem armado matou oito pessoas num restaurante em Uhersky Brod, cerca de 300 quilómetros a sudeste de Praga.

O ministro do Interior de Praga, Vit Rakusan, disse nas redes sociais que o tiroteio de quinta-feira foi “sem precedentes” na história da República Checa. “Quero expressar minhas sinceras condolências às famílias e entes queridos de todas as vítimas do tiroteio”, disse ele. Ele também disse que não havia indicação de que um segundo atirador estivesse envolvido.

A praça palco do ataque foi batizada em nome de Jan Palach, um estudante de 20 anos que ateou fogo a si mesmo em 1969 para protestar contra a ocupação soviética da Checoslováquia. Ele morreu três anos depois e se tornou um mártir da luta contra o comunismo no país.

Ele era estudante da Universidade Charles, fundada em 1348 e uma das mais antigas do mundo./AFP, AP E NYT