Ataque com faca deixa ao menos 10 mortos em província no Canadá

A polícia do Canadá informou neste domingo, 4, que 10 pessoas foram esfaqueadas e mortas em duas comunidades remotas na Província de Saskatchewan. As autoridades informaram que a operação de busca por dois suspeitos ocorre em três províncias.

“Localizamos 10 indivíduos mortos em 13 locais na comunidade de James Smith Cree Nation e Weldon, em Saskatchewan”, disse a comissária assistente da Real Polícia Montada Canadense, Rhonda Blackmore, em entrevista coletiva. “Várias outras vítimas ficaram feridas, 15 das quais foram transportadas para vários hospitais”, acrescentou.

Ela explicou que algumas das vítimas parecem ter sido alvo dos suspeitos, mas outras parecem ter sido atacadas aleatoriamente. No entanto, não poderia fornecer um motivo. “É horrível o que ocorreu em nossa província hoje”, disse Blackmore.

A comissária assistente da Real Polícia Montada Canadense, Rhonda Blackmore, explica a jornalistas o que se sabe sobre o ataque na Província de Saskatchewan Foto: Michael Bell/The Canadian Press via AP

A polícia disse que a informação mais recente que ela tinha de testemunhas era de que os suspeitos foram vistos na capital de Saskatchewan, Regina, por volta do meio-dia (hora local).

As autoridades emitiram uma recomendação em toda a província para os moradores se abrigarem e identificaram dois suspeitos, Damien Sanderson e Myles Sanderson, que podem estar viajando em um Nissan Rogue preto.

Segundo a polícia, a direção da viagem era desconhecida e os suspeitos podem ter trocado de veículo. Policiais também pediram aos moradores das províncias vizinhas de Alberta e Manitoba que avisassem se vissem os suspeitos. Não ficou imediatamente claro se os dois homens eram parentes.

A busca pelos suspeitos acontecia enquanto centenas de torcedores desembarcavam em Regina para um jogo anual de futebol americano do Dia do Trabalho com ingressos esgotados entre as equipes Saskatchewan Roughriders e Winnipeg Blue Bombers.

Diane Shier, uma moradora de Weldon, disse que estava em seu jardim no domingo de manhã quando notou equipes de emergência a alguns quarteirões de distância. Shier disse que seu vizinho, um homem que morava com seu neto, foi morto. Ela não quis identificar a vítima por respeito à sua família. “Estou muito chateada porque perdi um bom vizinho”, disse ela./AFP, AP e NYT