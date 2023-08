Ataque de míssil atinge uma das pontes que liga Rússia a território da Crimeia

Um míssil ucraniano atingiu neste domingo a ponte Chonhar, uma das três vias de conexão da região de Kherson, na Rússia, ao norte da Crimeia, território anexado pelos russos em 2014, segundo informação do líder da região de Kherson instalado em Moscou, Vladimir Saldo. A ponte já havia sido atacada em 22 e 29 de julho.

O ataque causou danos menores à estrada da ponte, segundo Saldo, que informou ainda que outros mísseis foram derrubados pelas forças de defesa aérea no momento do ataque.

Na madrugada deste domingo, a Rússia fez uma ofensiva de mísseis e drones que matou ao menos seis pessoas na Ucrânia, de acordo com autoridades de Kiev.

Ponte Rússia-Crimeia após ataque de míssil ucraniano Foto: Unknown

A ação foi uma retaliação por um ataque ucraniano a um petroleiro russo. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informou também que uma bomba guiada atingiu um centro de transfusão de sangue no distrito de Kupian na noite de 5 de agosto.

Em Moscou, na Rússia, o segundo maior aeroporto do país suspendeu brevemente os voos no domingo, após um ataque frustrado de drones. A tentativa com drones ocorreu após a noite de ataques na Ucrânia. De acordo com a força aérea ucraniana, a Rússia lançou 70 drones de ataque e mísseis aéreos e marítimos ao longo da madrugada. /AP