Ataque em escola na Uganda deixa ao menos 25 pessoas mortas

KAMPALA, Uganda - Pelo menos 25 pessoas foram mortas na noite desta sexta-feira, 17, em um ataque a uma escola no oeste de Uganda pelas Forças Democráticas Aliadas (ADF), um grupo rebelde com supostas ligações com o Estado Islâmico (EI), informou hoje a polícia ugandense. Seis estudantes foram sequestrados, disse um porta-voz militar à CNN.

O “ataque terrorista” ocorreu na escola Lhubirira, na cidade de Mpondwe, a cerca de dois quilômetros da fronteira com a República Democrática do Congo (RDC), informou a polícia em um comunicado publicado em sua conta no Twitter.

”Um dormitório foi queimado e uma loja de alimentos foi saqueada. Até o momento, 25 corpos foram recuperados da escola e levados para o hospital em Bwera”, disse a polícia.

”Oito vítimas também foram resgatadas e permanecem em estado crítico no hospital de Bwera”, disse.

Pelo menos 25 corpos foram recuperados depois que os rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF) invadiram uma escola na fronteira entre Uganda e a República Democrática do Congo, informou a polícia neste sábado, 17. Foto: Reprodução/Twitter/@meizonradio

O comunicado diz que as tropas de Uganda rastrearam os agressores até o território congolês. Não ficou imediatamente claro se todas as vítimas eram estudantes.

A Polícia também disse que, juntamente com o exército de Uganda, havia iniciado uma “intensa perseguição” aos agressores no parque nacional de Virunga, no Congo.

“Oferecemos nossas mais profundas condolências às famílias daqueles que foram mortos e oferecemos nossas orações e pensamentos àqueles que ficaram feridos”.

As Forças Democráticas Aliadas são um grupo rebelde de origem ugandense, mas estão atualmente sediadas nas províncias congolesas de Kivu do Norte e na vizinha Ituri, perto da fronteira que a RDC compartilha com Uganda. Seus objetivos são difusos, além de uma possível ligação com o Estado Islâmico (EI), que às vezes é responsabilizado por seus ataques.

Winnie Kiiza, uma influente líder política e ex-legisladora da região, condenou o “ataque covarde” no Twitter. Ela disse que “ataques a escolas são inaceitáveis e constituem uma grave violação dos direitos das crianças”, acrescentando que as escolas devem ser sempre “um lugar seguro” para todos os alunos.

Embora os especialistas do Conselho de Segurança da ONU não tenham encontrado nenhuma evidência de apoio direto do EI ao ADF, os Estados Unidos identificaram o ADF desde março de 2021 como uma “organização terrorista” afiliada ao grupo jihadista.

As Forças Democráticas Aliadas, ou ADF, são acusadas de lançar muitos ataques contra civis nos últimos anos, principalmente contra comunidades civis em partes remotas do leste do Congo.

O ADF há muito tempo se opõe ao governo do presidente de Uganda, Yoweri Museveni, um aliado de segurança dos EUA que está no poder desde 1986.

Criada no início da década de 1990 em Uganda, a ADF foi forçada a fugir para o leste do Congo, onde muitos grupos rebeldes podem operar porque o governo central do Congo tem controle limitado.

Segundo o Barômetro de Segurança de Kivu (KST), o ADF é responsável por pelo menos 3.850 mortes em 730 ataques perpetrados pelo ADF.

Além disso, as autoridades de Uganda acusaram o grupo de organizar ataques dentro de seu território, incluindo dois atentados suicidas em Kampala em novembro de 2021 e assassinatos por motoristas armados contra autoridades de alto escalão.

Para acabar com o ADF, os exércitos da RDC e de Uganda iniciaram uma operação militar conjunta em solo congolês em novembro de 2021, ainda em andamento, embora os ataques rebeldes não tenham cessado.

Desde 1998, o leste da RDC está atolado em um conflito alimentado por milícias rebeldes e pelo exército, apesar da presença da missão da ONU no Congo, com cerca de 16 mil funcionários uniformizados no local.

Em março, pelo menos 19 pessoas foram mortas no Congo por supostos militantes do ADF. Anos atrás, as autoridades ugandenses prometeram rastrear os militantes da ADF “no país e no exterior”./AP e EFE