Ataque em igreja e mercado mata 10 na Nigéria

Pistoleiros mataram dez pessoas em um ataque contra um mercado e uma igreja no domingo no nordeste da Nigéria, e em seguida fugiram para Camarões, disse a polícia nesta segunda-feira. O massacre ocorreu na localidade de Nijland, perto da fronteira, uma região que se tornou um refúgio para os militantes ligados à seita islâmica Boko Haram. Segundo um porta-voz da polícia local, os pistoleiros iniciaram o ataque no mercado, onde seis pessoas morreram, e depois seguiram para a igreja, onde houve mais quatro mortos. Outras nove pessoas foram hospitalizadas com ferimentos. A polícia não identificou os culpados. Além da forte presença de militantes islâmicos, o nordeste nigeriano tem também grande atividade de quadrilhas criminosas e milícias étnicas. (Reportagem de Isaac Abrak, com reportagem adicional de Ibrahim Mshelizza e Lanre Ola, em Maiduguri)