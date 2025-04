Ataque com mísseis russos contra cidade da Ucrânia mata pelo menos 32 pessoas

Dois mísseis balísticos atingiram o coração da cidade enquanto as pessoas se reuniam para celebrar o Domingo de Ramos, de acordo com autoridades. Vídeos postados da cena em canais oficiais mostraram corpos no chão em meio a destroços e fumaça no centro de Sumy.

“Neste brilhante Domingo de Ramos, nossa comunidade sofreu uma tragédia terrível”, disse o prefeito da cidade, Artem Kobzar, em um comunicado nas redes sociais.