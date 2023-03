Ataque mortal de drones russos atinge escola perto de Kiev e deixa 7 mortos

Um ataque noturno de drones russos atingiram um centro profissionalizante em Rzhyshchiv, na região de Kiev, nesta quarta-feira, 22, por volta das 3h da manhã. De acordo com informações do The Kyiv Post, o jornal mais antigo da Ucrânia, 16 de um total de 21 drones foram abatidos durante o ataque. O jornal ainda informou que sete pessoas não resistiram e outras sete estão feridas, incluindo uma criança.

Entre uma das sete pessoas que perderam a vida, segundo a emissora estatal da Ucrânia, Suspilne, estava um motorista de ambulância que atuava na região para socorrer os feridos, mas não resistiu a explosão. Ele deixa esposa e dois filhos, um menino de 14 anos e uma menina de 10 anos.

Sem o pai ficaram duas crianças: um menino e uma menina - 14 e 10 anos. A família perdeu um ente querido, um marido amado...

Em seu perfil no Twitter, Iuliia Mendel, porta-voz do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou o número de mortos no ataque russo em Kiev.

Seven people have died in the Kyiv region because of Russian night attack. Two more were killed in Donetsk region. And we still don't know the numbers of those who suffered the russian attack on Zaporizhzhia

Conforme relatório do Serviço de Emergência do Estado, acessado pela Suspilne, o ataque atingiu o quarto e quinto andar de dois prédios residenciais de cinco andares e um prédio educacional de três andares. As autoridades evacuaram aproximadamente 200 pessoas e os edifícios estão parcialmente destruídos.

O jornal estadunidense The Daily News sinaliza que existe a possibilidade de algumas pessoas ainda estarem soterradas sob os escombros, por isso, os esforços de resgate seguem em andamento.

Rzhyshchiv está localizada no sul da capital, na margem direita do rio Dnieper, e tem aproximadamente 7 mil habitantes.

Autoridades identificaram ameaça antes do ataque

Na noite de 22 de março de 2023, à meia-noite, foi anunciado um alerta aéreo em Kiev e na região. Posteriormente, as autoridades foram informadas sobre a ameaça de um ataque de drones. Cerca de oito drones do tipo Shahed-136/131, de fabricação iraniana, foram detectados no espaço aéreo em torno de Kiev. Todas as munições de barragem foram destruídas com sucesso pelas forças de defesa aérea, de acordo com a Suspilne.

Rússia diz que risco de conflito nuclear é o mais alto em décadas

Aos 392 dias de guerra entre a Rússia e Ucrânia, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou nesta quarta-feira, 22, que a probabilidade de um conflito nuclear está em seu nível mais alto em décadas, segundo o jornal britânico The Daily Telegraph.

Sergei também disse que não se pode falar em negociações secretas ou abertas com Washington sobre a restauração do novo tratado NewStart de redução de armas nucleares, do qual a Rússia se retirou em fevereiro.

Após os episódios de terrorismo contra a Ucrânia, o Ministério da Defesa do Reino Unido compartilhou um mapa atualizado indicando os ataques e localizações das tropas russas.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 March 2023.



Find out more about the UK government's response:



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦

Mísseis russos atingem prédio residencial com crianças

Horas depois do ataque noturno dos drones em Kiev, na manhã desta quarta-feira, 22, mísseis russos atingiram um prédio residencial na cidade de Zaporizhzhia. Em segundos, o edifício foi tomado pelo fogo e fumaça em plena luz do dia, deixando apartamentos em chamas.

Socorristas atuam no prédio residencial em Zaporizhzhia Foto: Stringer/Reuters

O projétil acertou o prédio por volta de 12h50 no fuso local (7h50 no horário de Brasília), onde residiam crianças e adultos. Segundo o prefeito interino da cidade, Anatolii Kurtiev, em entrevista ao jornal ucraniano The Kyiv Independent, 25 pessoas estão feridas e uma não resistiu.