Ataque perto de Parlamento da Turquia deixa um morto e vários feridos

Pelo menos um terrorista foi morto em um ataque a bomba na entrada do Ministério do Interior em Ancara, perto do parlamento da Turquia, enquanto um segundo terrorista foi detido, disseram as autoridades turcas neste domingo, 1°.

“Às 9h30 dois terroristas, chegando em uma van, realizaram um ataque a bomba no portão de entrada do Ministério do Interior. Um homem-bomba se explodiu e o outro foi neutralizado. Dois agentes de segurança ficaram levemente feridos no tiroteio”, escreveu o Ministro do Interior, Ali Yerlikaya, no X, antigo Twitter.

Membros das Forças Especiais da Polícia Turca protegem a área perto do Ministério do Interior após um ataque a bomba em Ancara, neste domingo, 1, que deixou dois policiais feridos. Foto: ADEM ALTAN / AFP

Relatos da mídia turca afirmam que o suspeito “neutralizado” em um tiroteio com as forças de segurança também está morto.

O Ministério do Interior está localizado diretamente em frente ao complexo parlamentar da Turquia, que se reúne hoje para abrir a nova sessão após o recesso de verão. ”Continuaremos a luta implacável até neutralizarmos o último terrorista”, acrescentou Yerlikaya em sua mensagem, sem atribuir a responsabilidade pelo ataque a nenhum grupo específico.

A polícia turca fechou várias ruas e avenidas no centro de Ancara para o tráfego e iniciou uma busca minuciosa na área em busca de impressões digitais ou explosivos, informou o canal de notícias turco NTV. /EFE