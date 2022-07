Ataque que matou Abe choca país sem casos de violência armada; leia cenário

THE NEW YORK TIMES – O assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi especialmente difícil de entender porque envolveu uma arma – um tipo de crime raro em um país com algumas das leis mais rigorosas para compra e posse de armas de fogo.

Qualquer forma de violência é incomum no Japão, mas a violência armada é quase desconhecida. Houve apenas uma morte relacionada a armas de fogo em 2021. Desde 2017, houve 14 mortes relacionadas a armas, um número notavelmente baixo para um país de 125 milhões de pessoas.

A lei de armas do Japão afirma que, em princípio, armas não são permitidas no país. Existem exceções para armas usadas na caça, mas o processo de obtenção de uma licença é demorado e caro, então poucas pessoas passam pelo incômodo.

Tetsuya Yamagami (de cinza) é detido por segurança após atirar com arma caseira no ataque que matou o ex-premiê japonês Shinzo Abe Foto: Nara Shimbun/Kyodo News via AP

Uma pessoa deve passar 12 etapas antes de comprar uma arma de fogo, começando com uma aula de segurança de armas e depois passando por um exame escrito administrado três vezes por ano. Um médico deve aprovar a saúde física e mental do comprador da arma. Outras etapas incluem uma extensa verificação de antecedentes e uma inspeção policial do cofre de armas e do armário de munições necessários para armazenar armas de fogo e balas.

O atentado foi ainda mais chocante porque, até ontem, até a ideia de um assassinato político parecia algo de uma era distante. Os ânimos raramente ficam exaltados na famosa política pacata do Japão. Os debates parlamentares geralmente não vão além das provocações e da falsa indignação, e até mesmo os grupos de ultradireita que rondam regularmente as ruas da cidade em vans pretas, fazendo propaganda política estridente, são vistos mais como um incômodo do que uma ameaça à segurança pública.

Ao contrário dos Estados Unidos, onde os direitos das armas são um tema constante de debate, as armas de fogo raramente são discutidas pelos políticos japoneses. Assassinatos em massa – nos raros casos que ocorrem – geralmente não envolvem armas de fogo. Até o assassinato de Abe, o Japão quase não tinha experiência com as consequências emocionais da violência armada – algo que se tornou um ritual familiar nos EUA.