Ataque russo a restaurante ucraniano deixa ao menos 9 mortos e 56 feridos

Pelo menos nove pessoas morreram e 56 ficaram feridas nesta terça-feira, 27, em um ataque com foguetes russos que atingiu um restaurante popular no centro de Kramatorsk, no leste de Ucrânia, disseram as autoridades.

“Os corpos de nove pessoas, incluindo três menores, foram recuperados dos escombros e 56 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança nascida em 2022″, disse o Serviço de Emergência da Ucrânia no Telegram.

O serviço de Situações de Emergência de Ucrânia informou inicialmente no Telegram que 42 pessoas ficaram feridas no ataque que destruiu o restaurante Ria Pizza, no entanto, durante a madrugada desta quarta-feira, 28, o número foi atualizado para 56. A explosão ocorreu no restaurante Ria Pizza, um local popular para soldados e jornalistas.

Uma foto disponibilizada pelo serviço de imprensa da Polícia Nacional mostra socorristas e policiais ucranianos trabalhando no local onde pelo menos duas pessoas morreram e outras 42 ficaram feridas depois que um foguete atingiu o centro de Kramatorsk, na região de Donetsk, Ucrânia, em 27 de junho de 2023. Foto: EFE / EFE

Segundo a polícia ucraniana, a Rússia disparou dois foguetes terra-ar S-300.

Um repórter da AFP viu uma grande mobilização de ambulâncias, policiais e militares, além de inúmeros moradores reunidos em frente ao restaurante bombardeado.

Além do restaurante, houve danos a apartamentos, lojas, veículos, uma agência de correios e outros edifícios, de acordo com o escritório do promotor ucraniano.

Um cozinheiro coberto de poeira, Roslan, de 32 anos, disse que, no momento do ataque, “havia bastante gente” no restaurante e, apontando para si mesmo, acrescentou: “Tive sorte”.

Uma mulher, Natalia, contou chorando que seu irmão Nikita, de 23 anos, estava na área de preparação de pizza e que os socorristas “não conseguem retirá-lo” dos escombros.

Três colombianos ficaram levemente feridos no ataque: o ex-comissário de paz Sergio Jaramillo, o romancista Héctor Abad Faciolince e a jornalista Catalina Gómez, disseram os dois primeiros em um comunicado no Twitter.

Kramatorsk, uma cidade de 150 mil habitantes antes da guerra, tem sido a capital regional de fato desde que as cidades de Donetsk e Lugansk foram capturadas em 2014 por separatistas pró-russos apoiados por Moscou.

A cidade é o último grande centro urbano controlado pela Ucrânia no leste do país e fica a cerca de 30 quilômetros da linha de frente. /AFP