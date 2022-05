Ataque russo causa vazamento de nitrato de amônio na Ucrânia; substância levou a explosão no Líbano em 2020

SLOVIANSK, UCRÂNIA - Um bombardeio das forças russas no leste da Ucrânia levou a um vazamento de nitrato de amônio nesta quarta-feira, 11, e ao pedido que as pessoas da região não deixassem suas casas. Essa substância química, um fertilizante, foi a mesma que levou a uma explosão no Porto de Beirute, no Líbano.

O bombardeio ocorreu no centro de Sloviansk, cidade na região de Kramatorsk, e danificou o armazém onde era guardado o nitrato de amônio. Não há informações sobre mortos ou feridos.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Região de Kramatorsk tem sido alvo de bombardeios pelas forças russas

As autoridades da cidade ucraniana pediram que as pessoas não se aproximem do armazém e fiquem dentro de suas casas, mas afirmaram que não há riscos imediatos para a população.

O ataque da Rússia faz parte da ofensiva das forças de Vladimir Putin no leste ucraniano, com bombardeios nas cidades de Donetsk, Siversk e Avdiivka, além de Sloviansk.

Como está a guerra Quanto a Rússia já ocupou da Ucrânia durante a invasão? Kiev e Moscou apresentam versões distintas sobre o controle de regiões, enquanto batalhas cada vez mais extenuantes são travadas por cada palmo de terra

Moradores da região postaram fotos nas redes sociais, nas quais é possível ver uma forte fumaça alaranjada.

Kramatorsk, ammonium nitrate, hence the orange smoke. pic.twitter.com/ETt4Ha0fNj — Ghost of Magomed (@mdfzeh) May 11, 2022

Tragédia no Líbano

O armazenamento de forma errada de nitrato de amônio causou a maior explosão não nuclear já registrada, no Porto de Beirute, no Líbano, em agosto de 2020. A tragédia deixou 100 mortos e mais de 4 mil feridos.

Na ocasião, testemunhas relataram tremor e janelas quebradas em várias partes de Beirute. O choque foi sentido até no Chipre, ilha que fica a 240 quilômetros de distância. / REUTERS e EFE