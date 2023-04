Ataque russo mata 11 e fere 20, dizem autoridades ucranianas

KIEV - Pelo menos 11 pessoas, incluindo um menino de 2 anos, foram mortas e mais de 20 ficaram feridas depois que mísseis russos atingiram um complexo de apartamentos na cidade de Sloviansk, no leste da Ucrânia, na sexta-feira, 14, segundo autoridades ucranianas informaram neste sábado, 15.

Segundo Daria Zarivna, assessora do presidente Volodmir Zelenski, o menino chegou a ser retirado com vida dos escombros, mas morreu pouco depois. Sloviansk está localizada na parte da região de Donetsk sob controle ucraniano, 45 km a noroeste de Bakhmut, perto da zona ocupada pela Rússia.

Bombeiros resgatam vítimas de ataque russo em Sloviansk, na Ucrânia; região registra fortes combates há meses Foto: Roman Chop/AP

Segundo a Ucrânia, a cidade foi atacada por sete mísseis que danificaram cinco prédios, cinco casas, uma escola e um prédio administrativo.

Militares da Ucrânia disseram ainda que as forças russas intensificam seu fogo nas linhas de frente ao redor de Bakhmut, cidade oriental que tem enfrentado batalhas ferozes há meses.

O Exército russo, por sua vez, disse também neste sábado ter conquistado territórios nas periferias norte e sul da cidade. “As unidades de assalto (do grupo) Wagner avançaram com sucesso, capturando dois blocos na periferia norte e sul da cidade”, disse o Ministério russo da Defesa no Telegram, relatando “combates mais intensos” na linha de frente.

Continua após a publicidade

O grupo paramilitar Wagner está na primeira linha de batalha, apoiado por artilharia do Exército e por paraquedistas.

Segundo o Ministério russo, as tropas ucranianas estão “recuando e destruindo deliberadamente as infraestruturas da cidade e os edifícios residenciais para frear o avanço” das forças russas.

“As tropas aerotransportadas (russas) estão contendo o inimigo nos flancos e apoiando as ações dos grupos de assalto para tomar a cidade”, disse.

Na sexta-feira, 14, a Rússia disse estar avançando para o oeste de Bakhmut para tomar a última parte da cidade, em grande parte destruída e que permaneceu sob o controle do Exército ucraniano.

Na quinta-feira, o Exército russo afirmou que estava bloqueando as forças ucranianas em Bakhmut e impedindo a entrada de reforços. Sugeriu, com isso, que a cidade, palco da batalha mais sangrenta desde o início da ofensiva russa, está prestes a cair.

A Ucrânia negou essas afirmações, garantindo que continua abastecendo os soldados ucranianos em Bakhmut e infligindo “perdas” aos russos. | WP e AFP