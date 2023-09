Três homens foram resgatados pela Marinha da Austrália nesta quarta-feira, 6, depois que o barco inflável em que eles estavam a bordo ter sido atacado por tubarões. Os marinheiros, dois da Rússia e um da França, tentavam navegar de Vanuatu para a Austrália.

A Australian Maritime Safety Authority disse que atendeu a um alerta de um farol de emergência por volta de 1h30 (horário local). Quando as equipes de resgate chegaram no local, a mais de 800 quilômetros a leste da costa australiana, no Mar de Coral, encontraram um catamarã inflável de 9 metros de comprimento, com o casco danificado após diversos ataques de tubarão.

Foto fornecida pela Australian Maritime Safety Authority mostra catamarã, que levava três marinheiros a bordo, parcialmente submerso após ser atacado por tubarões. Foto: Australian Maritime Safety Authority via AP

A agência solicitou a assistência da transportadora de veículos com bandeira do Panamá, Dugong Ace, para completar o resgate. Um avião também foi até o local. “Os três homens ficaram muito felizes por terem sido resgatados e estão todos saudáveis e bem”, disse Joe Zeller, gerente de serviço do centro de resposta da agência em Canberra. Os homens, com idades entre 28 e 64 anos, devem chegar na quinta-feira, 7, à cidade australiana de Brisbane.

Zeller disse que uma viagem de Vanuatu, nação insular do Pacífico, até a Austrália em tal navio normalmente levaria de duas a três semanas. Fotos aéreas mostraram grandes danos ao catamarã, faltando completamente a seção frontal de um casco.

Continua após a publicidade

Zeller disse que o farol de emergência codificado por GPS salvou a vida dos homens, permitindo que as equipes de resgate identificassem rapidamente sua localização e montassem um resgate apropriado. Ele disse que há muitas razões pelas quais um tubarão pode atacar um barco. “No entanto, as motivações destes tubarões não são claras”, disse o gerente de serviço do centro de resposta da agência em Canberra./Associated Press.