Ataques a tiros deixam quatro mortos em Memphis, nos Estados Unidos

WASHINGTON - Pelo menos quatro pessoas morreram e outras três ficaram feridas em uma série de ataques a tiros em Memphis, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. O jovem de 19 anos suspeito de ser o autor dos tiros foi identificado como Ezekiel Kelly. Dentro de um carro, ele saiu pelas ruas da cidade efetuando os disparos. De acordo com a mídia local, o próprio atirador transmitiu ao vivo, pelo Facebook Live, os ataques.

O caso aconteceu nesta quarta-feira, 7, e aterrorizou os moradores da região. Os disparos de arma de fogo foram ouvidos em oito locais diferentes da cidade e a movimentação na região precisou ser paralisada pelas forças policiais. As pessoas foram orientadas a não saírem de suas casas até que o suspeito fosse capturado. A caçada policial começou por volta das 18h (horário local) de quarta-feira e durou horas até a prisão.

Foto divulgada pelo Departamento de Polícia de Memphis mostra o suspeito de tiroteio. Ele foi identificado como Ezekiel Kelly, de 19 anos Foto: Departamento de Polícia de Memphis/via AP

De acordo com o Washington Post, durante a perseguição policial, Ezekiel Kelly bateu o carro antes de ser encurralado pelos agentes, mas não se feriu. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 8, a chefe de polícia de Memphis, Cerelyn Davis, confirmou as quatro mortes. Há ainda outras três pessoas feridas.

A polícia também informou que o jovem já tinha passagem pelo sistema prisional; neste ano, ele foi solto após cumprir 11 meses de uma sentença de três anos de prisão por agressão agravada.

Recentemente, a cidade de Memphis foi palco de outros crimes chocantes, como o caso do sequestro e da posterior morte da professora Eliza Fletcher, bem como o atentado a tiros contra um policial. /EFE