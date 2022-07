Ataques a tiros em bares na África do Sul deixam 21 mortos em três dias

Pelo menos 21 pessoas foram mortas entre sexta-feira e este domingo, 10, quando homens armados abriram fogo em três tavernas (um tipo de bar no país) na África do Sul, no que a polícia descreveu como ataques a tiros “aleatórios”.

Na madrugada deste domingo, 10, em Soweto, em Johannesburgo, um grupo de homens armados com fuzis e revólveres automáticos invadiu uma taverna movimentada na favela de Nomzamo, no bairro Orlando East da cidade, disse o coronel Dimakatso Sello, porta-voz da polícia.

Leia também Violência armada é rara no Japão e quase sempre está relacionada à Yakuza; leia a análise

Os homens abriram fogo por volta da meia-noite e meia (hora local) no que parecia ser um ataque aleatório, disse Sello, matando 12 pessoas no local e ferindo 23. Mais três pessoas morreram mais tarde em um hospital, disse a polícia. Eles disseram que os mortos tinham entre 19 e 35 anos.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Moradores acompanham trabalho da polícia em um dos locais dos ataques, em Soweto, na África do Sul Foto: Shiraaz Mohamed/AP

Os atiradores fugiram do local e ninguém foi preso, segundo a polícia. Mais tarde, as pessoas se reuniram do lado de fora enquanto a polícia removia os corpos do prédio.

Poucas horas antes do ataque em Soweto, homens armados em Pietermaritzburg, uma cidade a cerca de 480 km a sudeste de Johannesburgo, na Província de KwaZulu-Natal, mataram pelo menos quatro pessoas e feriram oito em outro ataque em uma taverna em Sweetwaters, uma área nos arredores da cidade, segundo a polícia.

Esse ataque ocorreu por volta das 20h30 do sábado (hora local), quando dois homens entraram na taverna de Sweetwaters e começaram a atirar aleatoriamente antes de fugir do local. Duas pessoas morreram no bar e outras duas em um hospital próximo, disse a polícia, acrescentando que os mortos tinham entre 30 e 45 anos.

Não havia evidências de que os dois ataques estivessem ligados, disse o tenente-coronel, Nqobile Gwala, porta-voz da polícia.

Moradoras reagem às notícias de um ataque em um estabelecimento em Soweto que terminou com ao menos 15 mortos Foto: Shiraaz Mohamed/AP

Antes, ainda, na sexta-feira, homens armados mataram duas pessoas e feriram quatro no município de Katlehong, a mais de 40 quilômetros a leste de Soweto. A polícia disse que quatro homens entraram no estabelecimento, pelo menos um armado com uma pistola, e começaram a atirar aleatoriamente.

A polícia não disse se os dois ataques na área de Johannesburgo estão relacionados e afirmou ter lançado uma caçada aos suspeitos.

Violência

Os três ataques separados, a centenas de quilômetros de distância, colocaram em foco a alta taxa de criminalidade e violência armada da África do Sul. De acordo com estatísticas policiais, o país registrou 5.760 assassinatos no ano passado, ou 9,5 assassinatos por 100 mil pessoas, um aumento de 66% em relação ao ano anterior.

A delegacia que atende a comunidade de Sweetwaters tem o segundo maior número de assassinatos registrados no país, segundo as estatísticas oficiais.

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, condenou os assassinatos, descrevendo-os como “inaceitáveis e preocupantes”. Apenas duas semanas atrás, 22 jovens morreram misteriosamente durante uma noite na cidade costeira de East London, cerca de 580 km a sudoeste de Pietermaritzburg. A causa de suas mortes ainda é desconhecida.

Imagem genérica de uma taverna local de um dos ataques, em Sweetwaters; cidade tem altos índices de violência Foto: RAJESH JANTILAL / AFP

O episódio desencadeou uma discussão nacional sobre a necessidade de regulamentação mais rigorosa nessas tavernas nos municípios da África do Sul.

Esses locais onde as pessoas vão para beber, muitas vezes em áreas residenciais, são um legado dos shebeens (taverna local) da era do apartheid, quando os negros sul-africanos não tinham permissão para entrar em bares segregados.

Esses shebeens se tornaram locais de violência e comportamento de risco, com pouca supervisão, uma cultura que continua até hoje, de acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2018./NYT