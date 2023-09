Ataques aéreos simultâneos atingem a Ucrânia e a Rússia

THE NEW YORK TIMES — Uma onda de drones explosivos foi lançada em seis regiões da Rússia durante a noite de quarta-feira, 30, segundo as autoridades russas, danificando quatro aviões militares de carga em um aeródromo a 30 milhas da fronteira com a Estónia, um membro da OTAN, em um sinal aparente de que a Ucrânia é cada vez mais capaz de atacar profundamente o território de Moscou.

Ao mesmo tempo, a Rússia desencadeou um ataque aéreo em pelo menos três regiões da Ucrânia, segundo as autoridades ucranianas, incluindo uma das mais significativas investidas que a região de Kiev sofreu nos últimos meses. A força aérea ucraniana afirmou ter abatido 43 dos 44 mísseis e drones que se aproximavam.

Explosões e o rugido de mísseis de defesa aérea abalaram Kiev, a capital, por volta das 5 da manhã. Serhii Popko, chefe da administração militar regional de Kiev, disse que duas pessoas na cidade tinham sido mortas pela queda de destroços.

Na quarta-feira, 30 de agosto de 2023, residentes de Kiev trabalham para limpar os danos causados pelos ataques de drones e mísseis russos que terão feito pelo menos dois mortos durante a noite. Foto: Laetitia Vancon / NYT

O ataque na Rússia ocorreu após meses de ataques mortais de Moscou com mísseis e drones contra cidades, infraestruturas e alvos militares ucranianos. Embora as autoridades ucranianas não tenham reivindicado a responsabilidade pelos ataques noturnos em solo russo, de acordo com a prática habitual, têm deixado cada vez mais claro que consideram que levar a guerra aos russos comuns é uma tática legítima contra a invasão de Moscou.

“Todos nós passámos por estes ataques da Rússia”, disse Oleksandr Daniliuk, antigo secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, numa entrevista na quarta-feira. “Compreendemos como podem ser destrutivos. É importante sermos capazes de retaliar”.

Os ataques na Rússia destruíram equipamento militar valioso, mas causaram poucos danos significativos ao poderio militar global de Moscou. Segundo os especialistas, têm também o objetivo de furar a propaganda de Moscou, mostrando aos russos que as suas forças armadas são vulneráveis.

No que parece ter sido o ataque mais bem sucedido de quarta-feira, quatro aviões de carga militares russos Il-76 foram atingidos quando estavam estacionados perto de uma pista de aterragem em Pskov. O governador regional russo, Mikhail Vedernikov, publicou na aplicação de mensagens Telegram um vídeo de um grande incêndio noturno com fumo a sair de um aeródromo e o que parecia ser defesas aéreas a serem disparadas contra drones.

Vedernikov disse que os drones tinham danificado os aviões, embora a sua gravidade não fosse clara. Mais tarde, escreveu que, após uma revisão do aeródromo, “tudo está em ordem” e que as operações seriam retomadas na quinta-feira, 31.

Uma fotografia disponibilizada pelo governador da região russa de Pskov, Mikhail Vedernikov, no canal Telegram, mostra fumo e explosões após a destruição de drones pelos militares russos em Pskov, na região de Pskov, Rússia, a 30 de agosto de 2023. Foto: Governador da região de Pskov / EFE

O Ministério da Defesa russo não se pronunciou sobre o ataque em Pskov. Mas disse que pelo menos oito drones ucranianos tinham sido interceptados em cinco regiões a sul e sudoeste de Moscou. Os drones foram abatidos nas regiões de Briansk, Oriol, Kaluga e Riazan, bem como no distrito de Ruza, nos arredores da região de Moscou, segundo o ministério.

Sergei Aksionov, o mais alto funcionário russo instalado na Crimeia ocupada, disse na quarta-feira no Telegram que as defesas aéreas russas tinham abatido um míssil de cruzeiro. Um assessor acrescentou ainda que o abate provocou um pequeno incêndio que foi contido.

A região de Pskov alberga uma conhecida divisão militar russa de paraquedistas que esteve implicada no massacre de civis do ano passado na cidade ucraniana de Bucha. A oeste, a região faz fronteira com a Estónia e a Letónia, ambas membros da OTAN.

Os responsáveis americanos afirmaram que os ataques com drones se destinam a demonstrar ao público ucraniano que Kiev ainda pode ripostar, mesmo quando a sua contraofensiva para recuperar o território ocupado pelos russos no sul e no leste do país avança a um ritmo acelerado.

Os ataques de longo alcance de Kiev também parecem estar a ajudar o moral dos soldados na frente. Serhii, um fuzileiro naval que combate no sul da Ucrânia e que pediu para ser identificado apenas pelo seu primeiro nome por razões de segurança, disse que a Ucrânia estava a expandir o alcance das suas armas domésticas.

Trabalhadores limpam uma parte de um arranha-céus danificado no distrito comercial "Cidade de Moscou" após um ataque de drones em Moscou, Rússia, quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Foto: AP

“Quanto mais longe pudermos chegar”, disse ele, “mais depressa os russos se apercebem de que podemos causar danos reais”.

A Ucrânia tem cerca de meia dúzia de modelos de drones de longo alcance em desenvolvimento, incluindo alguns que podem voar mais de 1.000 quilómetros, ou 620 milhas, dizem os designers ucranianos. A região de Pskov fica a mais de 600 quilómetros, ou 400 milhas, da fronteira ucraniana.

“Eles lançaram um boomerang, e ele voará de volta para eles”, disse Daniliuk sobre os ataques de mísseis e drones de longo alcance. “Os russos — não apenas no Kremlin, não apenas na fronteira com a Ucrânia — todos os russos têm de compreender que está ocorrendo uma guerra.”

Daniliuk acrescentou que os fabricantes ucranianos de drones estão agora a fazer experiências que estão a dar frutos. No entanto, não reivindicou a responsabilidade ucraniana pelo ataque noturno.

Os drones têm atingido locais a partir dos quais Moscou tem lançado ataques contra a Ucrânia, incluindo aeródromos e outros alvos militares e logísticos, como depósitos de petróleo, quartéis-generais de segurança e gabinetes governamentais.

Os drones também atingiram uma fábrica militar na Rússia onde são fabricadas peças para mísseis disparados contra a Ucrânia. Um canal do Telegram, Mash, informou que um dos drones abatidos sobre Briansk caiu sobre a fábrica Kremniy EL, uma das maiores empresas russas de microeletrónica, que se acredita fabricar chips para mísseis balísticos Iskander, um tipo que tem sido utilizado contra a Ucrânia.

A Ucrânia atacou pela primeira vez os aeródromos russos ao longo do rio Volga, longe da fronteira, no final do ano passado, com o que se acredita serem drones de vigilância a jato modificados da era soviética. Os ataques mais recentes recorreram a drones explosivos com hélices, concebidos recentemente.

Residentes locais observam os danos numa fila de garagens após os ataques de drones e mísseis russos numa zona residencial de Kiev, que terão feito pelo menos dois mortos durante a noite de quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Foto: Laetitia Vancon / NYT

Segundo os analistas, os drones surgiram como o principal avanço tecnológico da guerra na Ucrânia, incluindo pequenas aeronaves com rotor utilizadas na frente de combate para lançar granadas de mão ou para reconhecimento, e aeronaves de asa fixa de longo alcance que atacam longe da frente de combate.

Para atingir os seus objetivos, a Ucrânia alimentou uma cultura de startup de dezenas de pequenas empresas que experimentam novos projetos, alguns com nomes coloridos como Punisher.

“Estamos a assistir a um tipo de guerra completamente novo, talvez até a uma nova teoria da guerra, com a utilização de drones”, disse numa entrevista Andri Zagorodniuk, antigo ministro da Defesa ucraniano. “Um drone barato pode atingir um objeto muito caro”, como os aviões de carga nas pistas russas, disse. Mas esclareceu que, como está fora do governo, não pode confirmar qualquer ataque militar ucraniano específico.

“Os russos estão a considerar-se completamente invencíveis no seu território, porque sabem que não podemos usar equipamento ocidental, devido às nossas promessas ao governo dos Estados Unidos”, acrescentou Zagorodniuk.

Em vez disso, a Ucrânia tem confiado nos seus próprios projetos de drones.

“O que estamos a ver agora”, disse ele, “são os primeiros sinais de uma capacidade de atingir as profundezas da Rússia”.