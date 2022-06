Áudios vazados da campanha de Gustavo Petro acirram reta final das eleições na Colômbia

A divulgação de áudios de uma reunião da equipe de campanha do candidato Gustavo Petro, poucos dias antes do 2° turno da eleição presidencial na Colômbia, acirraram ainda mais os ânimos da polarizada disputa eleitoral no país sul-americano - abrindo uma frente de disputa judicial.

A revista colombiana Semana publicou na quarta-feira, 8, uma série de gravações de integrantes do Pacto Histórico, a coalizão liderada por Petro, em que se discutem estratégias de campanha para atacar rivais - entre eles, Federico “Fico” Gutiérrez, Sergio Fajardo e Alejandro Gaviria, adversários no 1° turno - e conter danos de imagem diante de notícias sobre supostas conversas de membros da coalizão com narcotraficantes sobre um plano de perdão judicial.

Além de vir a tona a poucos dias da votação (que será realizada em 19 de junho), os áudios foram vazados em um momento particularmente decisivo da campanha, em que Petro e Rodolfo Hernández estão virtualmente empatados. Uma pesquisa de intenção de voto encomendada pelo jornal El Espectador, divulgada nesta sexta-feira, 10, mostra um empate técnico entre os dois candidatos, com Hernández (48,2%) um pouco a frente do esquerdista (47,2%), dentro da margem de erro.

Gustavo Petro, candidato à Presidência da Colômbia. Foto: Luisa Gonzalez/ REUTERS

Candidato mais votado no 1° turno, Petro denunciou as gravações como “ilegais” e acusou o governo do presidente Iván Duque de envolvimento no vazamento dos áudios. A Semana afirma que recebeu o material de uma fonte anônima.

“Um Watergate que deve ser investigado por uma comissão independente”, escreveu o candidato em uma publicação no Twitter na quinta-feira, 9. Petro também exigiu a divulgação na íntegra dos áudios, sem cortes.

Esta desesperada la revista Semana con el ascenso en nuestras encuestas. Estan publicando simplemente la evidencia que nos grabaron ilegalmente. ¿Quienes? Los mismos que le entregaron grabaciones: El gobierno.



Un Watergate que debe ser investigado por una comisión independiente — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2022

Nesta sexta, a equipe de campanha do presidenciável apresentou uma denúncia formal à Procuradoria colombiana para que a gravação e o vazamento dos áudios de reuniões privadas de um candidato a presidência sejam investigadas.

Alfonso Prada, um dos principais administradores da campanha de Petro, interpôs a denúncia alegando “violação da intimidade, reserva e interceptação de comunicações”, assegurando que “a divulgação de conversas privadas de estratégia enfraquecem a segurança da campanha”.

“A campanha presidencial é vítima de um gravíssimo ato de hacking e infiltrações ilegais no qual nos espionaram ilegalmente, gravaram e vazaram conversas privadas, fatos que foram publicados nacionalmente na revista Semana em suas plataformas digitais e depois replicado em outras mídias”, diz a denúncia apresentada por Prada, que defende que uma “guerra suja” está sendo travada contra Petro e a candidata à vice-presidência Francia Márquez.

A denúncia, no entanto, não tem um alvo específico, sendo “contra uma pessoa indeterminada”. Deste modo, caso o Ministério Público aceite a denúncia, será responsável também por investigar quem está por detrás do vazamento e publicação dos vídeos.

Apesar de ter se retirado de atos públicos e debates nesta reta final de campanha alegando razões de segurança, Rodolfo Hernández saiu de prontidão para se manifestar sobre a polêmica envolvendo a campanha de Petro. Em uma publicação no Twitter, o milionário de 77 anos afirmou que a equipe do adversário se comportava como “uma quadrilha de criminosos”.

Banda criminal la de Vitalogic, ¿podrÍa desmentirme que el dueño de esa empresa que le quería dar millones de dólares a su hijo si era contratada por usted, no fué extraditado por lávado de dólares a Rumania? Eso si es una banda criminal RH https://t.co/ytH2u6G7Zs — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 10, 2022

Petro respondeu à provocação de Hernández, mencionando o suposto envolvimento do rival em um caso de corrupção que chegou aos tribunais./ EFE e AFP