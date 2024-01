Austrália bane saudações nazistas e suásticas após manifestações da extrema direita

Saudações e símbolos nazistas passaram a ser banidos na Austrália nesta segunda-feira com infratores encarando 12 meses de prisão.

O banimento vai “garantir que ninguém na Austrália seja autorizado a glorificar ou lucrar com atos e símbolos que celebram os nazistas e sua ideologia perversa”, afirmou o procurador-geral Mark Dreyfus em um comunicado na segunda-feira.

Manifestações de nazismo são restringidas legalmente em mais de uma dúzia de países, particularmente dentro da Europa, de acordo com o centro de memória do Holocausto Yad Vashem. Mas nos Estados Unidos uma decisão da Suprema Corte de 1977 manteve o direito do Partido Nacional-Socialista da América de se manifestar exibindo símbolos nazistas sob os auspícios da Primeira Emenda, que protege a liberdade de expressão.

A polícia de Victoria manteve os manifestantes separados em uma manifestação contra os direitos dos transgêneros em Melbourne, 19 de março de 2023. Foto: James Ross/AAP PHOTOS

A lei australiana foi apresentada em junho pelo governo de centro-esquerda do primeiro-ministro Anthony Albanese, após incidentes em que saudações nazistas foram empregadas — incluindo uma manifestação contra direitos de pessoas transgênero, em março, e um protesto anti-imigração, em maio; ambos diante do Parlamento do Estado de Victoria, em Melbourne.

Em uma discussão sobre a legislação no podcast The Briefing, em novembro, Dreyfus afirmou que houve “mostras impensáveis, perturbadoras e deploráveis de ódio, violência e símbolos antissemitas nas nossas comunidades” ao longo do ano passado. “E nas semanas recentes, infelizmente tenho de dizer, nós temos visto um aumento nesse tipo de comportamento inaceitável”, afirmou ele.

A internet e os lockdowns anticovid-19, que foram especialmente rígidos em Melbourne, onde as principais manifestações ocorreram, foram fatores que colaboraram para um aumento no extremismo de direita, de acordo com um relatório de 2022 sobre o tema da Biblioteca do Parlamento Australiano aos legisladores.

O Conselho Executivo dos Judeus Australianos afirmou que o número incidentes antissemitas relatados aumentou mais de sete vezes em outubro e novembro de 2023, após o ataque do Hamas de 7 de outubro contra e Israel e a subsequente guerra Israel-Hamas, em comparação ao mesmo período de 2022. Houve um aumento de 13 vezes em incidentes islamofóbicos no período similar, de acordo com o Registro de Islamofobia da Austrália.

“Deveria ser motivo de orgulho no nosso país, um dos mais multiculturais no mundo, que todos sejam livres para praticar sua fé, que todos sejam livres para viver no nosso país sem medo de discriminação”, afirmou Dreyfus na entrevista de novembro.

A lei federal bane exibições públicas de saudações e símbolos nazistas, incluindo a Hakenkreuz, mais comumente conhecida como suástica, a runa sig, associada à SS, e símbolos usados por organizações terroristas. A legislação também proíbe trocas de materiais que mostrem símbolos proibidos.

A nova lei torna crime federal atos que já eram considerados ilegais em vários níveis sob legislações estaduais em partes da Austrália, com exceções para cobertura da imprensa e propósitos legitimamente religiosos, acadêmicos, educacionais, literários ou científicos. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO