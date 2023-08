Austrália contrata consultor para assessorar governo sobre seus outros consultores

O governo da Austrália contratou um consultor para consultar sobre a melhor forma de lidar com outros consultores. Soa complicado? Essa é a crítica que alguns australianos estão fazendo contra o Departamento de Finanças federal depois que o órgão contratou um consultor de ética para aconselhá-lo sobre como lidar nas relações com a PwC Austrália e aScyne, uma entidade focada em serviços governamentais que a gigante da consultoria PwC desmembrou após um escândalo de vazamento de informações fiscais.

“É como terceirizar sua consciência”, disse a senadora Barbara Pocock, membro do partido de esquerda Greens, que tem estado na vanguarda dos esforços para restringir o uso de consultores no serviço público. Pocock, em uma declaração por e-mail, comparou a situação a uma cena de Utopia, uma série de TV satírica australiana sobre burocratas, nos moldes de Parks and Recreation da NBC.

“Imagine um burocrata do Departamento de Finanças dizendo: ‘Precisamos contratar um consultor para nos aconselhar sobre como contratar consultores’”, disse Pocock. Os escritores de Utopia “não poderiam ter inventado um cenário mais ridículo”, disse ela.

Sede do Parlamento da Austrália Foto: John Gollings/Governo da Austrália/Divulgação

A senadora levantou preocupações sobre a contratação de Scyne pelo departamento em uma carta enviada em julho à ministra das Finanças, Katy Gallagher, membro do Partido Trabalhista de centro-esquerda, dizendo que contratar consultores da empresa secundária “parece ter o efeito de evitar a responsabilidade”.

Em sua resposta, que um porta-voz de Pocock compartilhou com o The Washington Post, Gallagher disse que o departamento havia contratado Simon Longstaff, um renomado filósofo e executivo-chefe do Ethics Center, uma organização sem fins lucrativos. Longstaff ajudaria o governo a avaliar se poderia “ter confiança em qualquer trabalho futuro que [Scyne] entregasse”, escreveu ela, em uma aparente tentativa de acalmar as preocupações de Pocock.

O Departamento de Finanças disse em um e-mail que o contrato valia 32 mil dólares australianos. O “significativo conhecimento e experiência de Longstaff no campo da ética o coloca apropriadamente para fornecer à Commonwealth conselhos sobre a gama de questões éticas que podem surgir ao se envolver com a PwC e a Scyne”, disse o comunicado do departamento.

Continua após a publicidade

Mas, em vez disso, o cenário forneceu outro exemplo do que os críticos dizem ser um inchaço burocrático que enriquece as consultorias às custas dos órgãos públicos. O governo australiano, então sob o regime de coalizão de direita, contratou mais de 50 mil funcionários de “mão de obra externa” entre julho de 2021 e junho de 2022, a um custo de mais de US$ 13,5 bilhões.

A notícia da nomeação de Longstaff foi relatada pela primeira vez pelo The Guardian. “O governo deve ter um papel ativo na gestão da aquisição de serviços de consultoria, não dependendo de terceiros para tomar decisões políticas críticas”, escreveu Pocock. O Centro de Ética da Austrália encaminhou um pedido de esclarecimento ao Departamento Financeiro.

As principais empresas de consultoria há muito tempo são vistas como coletivos de prestígio de algumas das mentes mais brilhantes do mundo dos negócios, mas o setor atraiu a indignação do público nos últimos anos devido a acusações de corrupção ou falta de ética. Por exemplo, a gigante McKinsey concordou em pagar quase US$ 574 milhões em 2021 para encerrar as acusações sobre seu papel na epidemia de opioides.

Na Austrália, a PwC reconheceu que um parceiro havia compartilhado planos fiscais confidenciais do governo com colegas, que então os usaram para tentar ganhar negócios de clientes como o Google. A PwC também disse que seus clientes corporativos não usaram as informações para obter benefícios financeiros.

A senadora Deborah O’Neill, legisladora trabalhista que preside um comitê de serviços financeiros, acusou a PwC de operar um modelo de negócios “tão claramente desprovido de uma espinha dorsal ética”, informou o Sydney Morning Herald .

Bill Browne, diretor do programa de democracia e responsabilidade do Australia Institute, um think tank, disse que a PwC “mostrou que não é confiável continuar recebendo trabalho do governo que pode e deve ser executado por funcionários públicos”.

O Washington Post não conseguiu entrar em contato com Scyne para comentar; a empresa é tão nova que ainda não tem um site completo. A PwC, que demitiu mais de meia dúzia de sócios por causa do escândalo de informações fiscais, pediu desculpas por suas ações. Ele não retornou imediatamente um pedido de comentário na quinta-feira./Washington Post.