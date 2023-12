Um tribunal australiano anulou todas as condenações contra uma mulher que passou 20 anos na prisão pela morte de seus quatro filhos. Kathleen Folbigg, 56 anos, foi perdoada e libertada da prisão em junho, após uma investigação constatar “dúvida considerável” quanto à sua responsabilidade pelas mortes de seus filhos, todos falecidos antes de completarem 2 anos de idade.

Uma vez rotulada pela mídia como a “pior serial killer feminina da Austrália”, Folbigg alegou inocência ao longo de todo o processo. Falando fora do Tribunal de Apelação Criminal de Nova Gales do Sul, em Sydney, na quinta-feira, 14, ela afirmou que os promotores “selecionaram a dedo” trechos de seu diário para garantir a condenação de 2003 que a considerou culpada pela morte de seus filhos. “Eles tiraram minhas palavras do contexto e as usaram contra mim”, disse a repórteres locais.

As entradas do diário foram centrais para o caso da acusação, em um julgamento baseado principalmente em evidências circunstanciais e no argumento de que quatro mortes na mesma família não poderiam ter ocorrido por acaso. “Eu sabia que era impaciente e cruel às vezes com ela, e ela partiu. Com um pouco de ajuda”, ela escreveu em uma entrada do diário sobre sua filha, Sarah, que foi examinada durante o julgamento. O júri concluiu que ela sufocou as crianças, que foram encontradas, uma após a outra, sem vida em seus berços entre 1989 e 1999: Caleb aos 19 dias, Patrick aos oito meses, Sarah aos 10 meses e Laura aos 18 meses.

Folbigg foi condenada a 40 anos de prisão por assassinato e homicídio culposo, uma sentença que foi reduzida para um mínimo de 25 anos em recurso. Em um documentário de 2018, ela afirmou que as entradas do diário foram escritas “do ponto de vista de sempre me culpar” - uma característica que especialistas dizem ser comum em pais enlutados. “Eu assumi tanta responsabilidade, porque é isso que as mães fazem”, disse Folbigg no documentário.

Procurador-Geral de Nova Gales do Sul, Michael Daley, concedeu perdão a Folbigg após 20 anos de prisão por matar seus quatro filhos. Decisão foi tomada depois novas evidências científicas que sugeriam que as mortes poderiam ter ocorrido por causas naturais Foto: Joel Carrett/AAP Image via AP, Arquivo

Dúvidas sobre sua condenação cresceram nos últimos anos à medida que novas descobertas científicas surgiram. Em 2021, dezenas de cientistas - incluindo dois laureados com o Nobel - solicitaram ao governador do Estado que concedesse perdão e libertasse Folbigg. Eles argumentaram que havia “evidências positivas significativas de causas naturais de morte” ao encontrar mutações genéticas raras no DNA de Folbigg e de suas filhas, assim como variantes no DNA de seus filhos ligadas a mortes em crianças pequenas.

Continua após a publicidade

Em novembro, o relatório final de uma investigação sobre o caso constatou uma “causa identificável” para as mortes de três das crianças e que o relacionamento de Folbigg com seus filhos não sustentava a alegação de que ela os matou. A anulação das condenações de Folbigg cria um caminho para que ela busque compensação por sua prisão injusta. Os representantes de Folbigg não responderam a um pedido de comentário na quinta-feira. Em comunicado ao jornal The Guardian, sua advogada, Rhanee Rego, sugeriu que isso poderia ser “maior do que qualquer pagamento substancial feito anteriormente”. /Brittany Shammas e Bryan Pietsch contribuíram para esta reportagem/WP