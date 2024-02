Aproximadamente 16 mil cabeças de gado estão em quarentena na costa da Austrália há vários dias, depois que o navio que as transportava para Israel retornou devido ao risco de navegar pelo mar Vermelho, onde os houthis ameaçam as embarcações em direção às costas israelenses em retaliação à guerra contra o grupo terrorista Hamas.

O Ministério da Agricultura australiano afirmou em um comunicado na quinta-feira, 1º, que uma equipe de veterinários inspecionou a situação das 14 mil ovelhas e 2 mil vacas a bordo do navio MV Bahijah, no porto de Fremantle, oeste do país, na véspera. "Não foram identificados problemas significativos de saúde ou bem-estar animal (...) o gado está em boas condições e recebe os cuidados e a supervisão adequados", disse Beth Cookson, diretora do departamento de Veterinária do mencionado ministério.

Cerca de 16 mil animais estão presos em navio na Austrália Foto: Jo-Anne McArthur/ X.com/@WeAnimals

O navio partiu da Austrália em 5 de janeiro com destino a Israel, onde deveria descarregar as cabeças de gado, mas em 20 de janeiro, o governo australiano ordenou que retornasse ao país devido à ameaça de um eventual ataque por parte da milícia houthi.

Devido às rígidas leis australianas de biossegurança, os animais que chegam ao país devem seguir um protocolo rigoroso, incluindo quarentena, portanto, não podem ser enviados para terra. “Nenhum animal foi descarregado”, destaca o Ministério da Agricultura, especificando que atualmente estão sendo repostos os suprimentos do navio para garantir a saúde e o bem-estar do gado.

As autoridades australianas afirmam que estão avaliando o pedido de reexportação com caráter prioritário do gado solicitado pelo exportador, a empresa israelense Bassem Dabbah, que poderia evitar o mar Vermelho com uma nova rota ao redor da África, prolongando assim a viagem. A Austrália é um importante exportador de gado vivo e considera Israel, entre outros países do Oriente Médio e da Ásia, como um de seus mercados-chave./EFE