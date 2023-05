Autor de atentado com caminhão que matou 8 pessoas em Nova York é condenado a 260 anos de prisão

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira, 17, que condenou a 260 anos de prisão o autor responsável pelo ataque que deixou oito pessoas mortas em Nova York, em 2017. Sayfullo Saipov recebeu 10 sentenças de prisão perpétua — sendo oito consecutivas — e não terá mais liberdade em vida.

No atentado terrorista, que ocorreu em 31 de outubro de 2017, dia de Halloween, Saipov usou um caminhão alugado para matar oito vítimas e ferir várias outras, incluindo uma criança de 14 anos, em uma ciclovia na parte baixa de Manhattan, em nome do Estado Islâmico. As vítimas sobreviventes sofreram amputações, lesões cerebrais graves e lesões físicas.

O ataque foi planejado com meses de antecedência. Nas semanas anteriores ao episódio, ele alugou um caminhão para praticar manobras para atingir o maior número possível de pessoas.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Saipov o ataque concretizou sua devoção à organização terrorista Estado Islâmico (EI). No atentado, ele estava com uma bandeira do grupo terrorista com um grito de guerra escrito nela. Após o episódio, enquanto estava sob custódia em um hospital, ele disse ao FBI que cometeu o ataque em resposta a ligações do líder do EI e que estava orgulhoso do que havia feito. Saipov sorriu ao descrever seu ataque e tentou pendurar a bandeira do ISIS em seu quarto de hospital.

Segundo a BBC, ao ser sentenciado, disseram-lhe que havia “destruído tantas vidas”, mas o acusado não demonstrou remorso durante o julgamento. As sentenças dadas ao terrorista constituem a pena máxima para as 18 tentativas de assassinato.

“Hoje, o tribunal emitiu a pena máxima possível em cada acusação de condenação e ordenou que oito das sentenças de prisão perpétua de Saipov, juntamente com 260 anos de prisão, sejam aplicadas consecutivamente às outras sentenças impostas”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, do Distrito Sul de Nova York.

