Autoridades americanas se reúnem com presidente ucraniano em Kiev

KIEV - Os líderes da diplomacia e da Defesa dos Estados Unidos chegam a Kiev neste domingo, 24, para sua primeira visita desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há dois meses, enquanto intensos combates ofuscam a Páscoa ortodoxa.

Os secretários de Estado, Antony Blinken, e da Defesa, Lloyd Austin, visitam a capital ucraniana quando a guerra, que deixou milhares de mortos e milhões de deslocados, completa dois meses.

Desde o início do conflito, vários líderes europeus viajaram para Kiev para se encontrar com o presidente Volodmir Zelenski e prestar apoio à Ucrânia, mas os Estados Unidos não haviam enviado até agora nenhum alto funcionário ao país.

A visita foi anunciada no sábado, 23, por Zelenski. Na ocasião, ele disse esperar que Biden vá a Kiev para “apoiar o povo ucraniano” quando a situação de segurança permitir. Zelenski disse que as negociações no domingo se concentrariam nas entregas de armas dos EUA à Ucrânia. A Casa Branca não comentou.

“Na semana passada, os sinais, as mensagens, os passos, os prazos, os números – quero dizer, armas dos EUA – tudo melhorou”, disse ele a repórteres, afirmando estar “grato” ao governo americano, embora gostaria de ter “armas ainda mais pesadas e poderosas” para enfrentar o Exército russo. /AFP