Mina que desabou no México: autoridades tentam drenar água para resgatar mineiros presos

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu um esforço maior das autoridades no resgate de 10 mineiros que estão presos a cinco dias em uma mina que inundou na cidade de Sabinas, localizada na região carbonífera de Coahuila, cerca de 1.130 km ao norte da Cidade do México. Militares e funcionários da Defesa Civil e dos Bombeiros tentam drenar a água para que equipes de resgate possam acessar o local - mas, até o momento, o nível da água permanece alto para a entrada dos mergulhadores.

O acidente aconteceu na quarta-feira da semana passada, 3, quando uma parede da mina desmoronou, fazendo com que água acumulada em uma área contígua inundasse a instalação. Cinco trabalhadores conseguiram deixar o local após o acidente - três deles estão hospitalizados - mas as causas do desmoronamento ainda estão sob investigação.

O presidente mexicano López Obrador conversa com equipes de resgate na mina de Agujita, onde mineiros continuam presos sob a terra. Foto: Julio Cesar Aguilar/ AFP - 07/08/2022

Desde o acidente, equipes do Exército, Defesa Civil e outros órgãos trabalham com um efetivo de cerca de 400 pessoas na tarefa de drenas a água acumulada na mina para descer uma equipe de resgate, na tentativa de encontrar os mineiros. O governo federal enviou bombas de drenagem que estão operando no máximo da capacidade, mas autoridades apontam que a retirada da água é um processo delicado.

Obrador esteve na área do acidente no domingo, 7, quando pediu que as equipes de resgate aumentem os esforços. “Temos que seguir trabalhando para resgatar os mineiros, temos que fazer tudo o que estamos fazendo e mais”, disse o presidente durante sua passagem por Agujita, distrito de Sabinas onde está localizada a mina.

Equipes de resgate trabalham na mina de Agujita desde a quarta-feira, 4, quando uma parede desmoronou, inundando a estrutura. Foto: Julio Cesar Aguilar/ AFP - 05/08/2022

Antes de desembarcar em Agujita, o presidente havia dito que o sábado, 6, seria um dia decisivo para os resgates - no entanto, as equipes não conseguiram avançar para a fase seguinte da operação até esta segunda-feira, 8.

De acordo com o governador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, apesar das equipes ainda não conseguirem acessar os mineiros, o nível da água segue baixando por meio da drenagem. O governador afirmou ainda que a operação de resgate está “pronta” para que um grupo de mergulhadores desça pelo sumidouro “assim que os níveis” de água baixarem até um ponto considerado seguro.

Familiares mantém esperança de encontrar mineiros com vida

Há poucos metros da entrada da mina, familiares dos mineiros presos pelo desmoronamento aguardam a postos notícias dos entes queridos desde o dia do acidente. Protegendo-se do sol escaldante do verão mexicano embaixo de árvores e toldos que eles mesmos montaram, os parentes esperam ansiosos pela descida dos socorristas na mina.

Parentes dos mineiros presos esperam por notícias a metros da entrada da mina em Agujita. Foto: Julio Cesar Aguilar/ AFP - 05/08/2022

As autoridades encarregadas pelo resgate entregam relatórios sobre o andamento das operações exclusivamente às famílias, algumas acompanhadas de crianças.

Alicia Huerta, de 44 anos, cunhada de Margarito Rodríguez, um dos mineiros presos, disse à France-Presse que neste domingo, 7, eles foram notificados de que, embora a extração de água esteja progredindo, os mergulhadores ainda não sabem quando poderão descer. “(Os mergulhadores) disseram a eles (autoridades): ‘não sabemos quando (vão descer)’”, disse Alicia.

Acidente que se repete

Acidentes envolvendo áreas de mineração não são uma novidade em Coahuila, perto da fronteira com os Estados Unidos. Há cerca de um ano, sete mineiros morreram quando uma mina de carvão desmoronou na cidade de Múzquiz, em junho.

O acidente mais grave registrado na região foi em 19 de fevereiro de 2006, quando uma explosão de gás na mina Pasta de Conchos, controlada pelo Grupo México, provocou a morte de 65 trabalhadores. Apenas dois corpos foram resgatados naquela oportunidade.

Outros casos

Operações de resgate complexas com vítimas soterradas ou presas embaixo da terra, como é o desmoronamento de minas, costumam chamar a atenção pela complexidade do trabalho que as equipes envolvidas nas buscas precisam enfrentar e pela urgência necessária para se chegar às vítimas e resgatá-las com vida.

Um desses casos que atraiu a atenção do mundo aconteceu em 2018, quando 12 meninos e um adulto - técnico e jogadores de um time de futebol infantil da Tailândia - foram resgatados de uma caverna que inundou no norte do país, enquanto eles faziam uma atividade ao ar livre. Equipes de mergulhadores de várias partes do mundo integraram as buscas, que tiveram sucesso em resgatar todos com vida. A história do resgate recentemente virou filme, ‘Treze Vidas’, do diretor Ron Howard.

Outro caso emblemático - que também virou filme - foi o resgate de 33 mineiros chilenos, que ficaram soterrados na mina de San José, no norte do Chile, por 69 dias no ano de 2010. Os trabalhadores ficaram presos a mais de 700 metros de profundidade quando a mina de cobre desabou. A partir do momento que as autoridades conseguiram perfurar o solo e chegar até o local, a operação de retirada demorou aproximadamente 24 horas./ AFP