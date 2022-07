Avanço russo empaca e Ucrânia pode estar virando maré da guerra novamente; leia cenário

Os avanços russos sobre a Ucrânia diminuíram até quase parar enquanto novos armamentos fornecidos às forças ucranianas recentemente pelo Ocidente as ajudam a recuperar grande parte da vantagem que tinham perdido nos meses recentes, abrindo uma janela de oportunidade para virar a maré da guerra ao seu favor novamente.

As tropas russas não fizeram nenhum avanço territorial significativo desde o recuo ucraniano, em 2 de julho, na cidade de Lisischank, no leste da Ucrânia, sob fogo implacável de artilharia. O recuo deu à Rússia controle total sobre Luhansk, uma das duas regiões que compõem a área mais ampla do Donbas, e marcou o único sucesso estratégico significativo dos russos desde sua retirada do entorno de Kiev, em abril.

A ausência de avanço pode ser explicada pelo menos em parte pela “pausa operacional” declarada pelo Ministério da Defesa da Rússia após a tomada de Lisischank — para dar aos soldados russos chance de “descansar e desenvolver suas capacidades de combate”, nas palavras do presidente Vladimir Putin.

Militares ucranianos se preparam para disparar um lançador de foguetes múltiplo Grad BM-21 na linha de frente entre as forças russas e ucranianas no interior da região de Donbas Foto: Anatolii Stepanov/AFP - 19.07.2022

Mas a dita pausa não cessou as tentativas russas de sondar e penetrar as linhas ucranianas — e o fim oficial da pausa, anunciado pelo ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, em 15 de julho, não ocasionou algum aumento notável na intensidade dos ataques russos, afirmou George Barros, analista geoespacial do Instituto para Estudo da Guerra que acompanha as ações da Rússia na Ucrânia.

Em vez disso, Barros e muitas autoridades e analistas ocidentais suspeitam que os russos estão próximos de exaurir suas capacidade de conquistar avanços territoriais, enquanto seu esgotado Exército confronta forças ucranianas com novas capacidades recém-adquiridas. Já forçadas a abandonar sua esperança de capturar a capital, as forças russas logo poderão ter de reconhecer sua incapacidade de conquistar inteiramente a região do Donbas — o único objetivo da invasão inicial declarado publicamente e foco das atuais ambições ofensivas.

A Rússia poderá conseguir capturar mais uma ou duas cidades no Donbas sob sua linha de fogo imediata, como Siversk e Bakhmut, afirmou Barros, mas é difícil imaginar o Exército com que conta atualmente pressionando para muito além dessas localidades.

“Parece que a capacidade dos russos de avançar está esmorecendo”, afirmou Phillips O’Brien, professor de estudos estratégicos da Universidade de St. Andrews, na Escócia. “Não os vejo capazes de avançar muito mais no Donbas.”

Ainda é cedo demais para menosprezar a força russa, afirmam analistas. Uma campanha de recrutamento massiva transcorre atualmente na Rússia, o que poderá gerar a força humana que o país precisa para compensar suas enormes baixas. A Rússia adaptou seu objetivo e suas táticas depois de ser bloqueada em Kiev e poderá adaptá-las novamente, afirmou uma autoridade ocidental que conversou com a reportagem sob condição de anonimato porque não está autorizada a falar oficialmente. Ele notou que a Rússia também possui capacidades que ainda não utilizou e que poderiam levar a guerra para uma nova e alarmante direção, em uma referência temerosa aos estoques russos de armas químicas e nucleares.

Enquanto isso, o Exército ucraniano tem chance de assumir novamente a iniciativa, valendo-se do maior alcance e precisão oferecido pelos sistemas de artilharia mais avançados fornecidos pelos aliados ocidentais nas semanas recentes, notavelmente os Sistemas de Artilharia de Alta Mobilidade (Himars) que a Ucrânia por tanto tempo almejou.

“Neste momento, os russos estão perdendo a iniciativa, e os ucranianos ou já assumiram ou estão prestes a assumir”, afirmou Barros. “Os Himars são cruciais para isso.”

Os Himars dão aos ucranianos a capacidade de atacar alvos quase 80 quilômetros atrás das linhas russas com um elevado grau de precisão, e os ucranianos já os usaram para destruir mais de 100 importantes alvos russos, incluindo centros de comando e controle, silos de munições, polos de logística e instalações de apoio, de acordo com uma alta autoridade de defesa dos Estados Unidos que falou sob condição de anonimato porque não está autorizado a divulgar essa informação.

Fotojornalista Evgeniy Maloletka foge de um incêndio em um campo de trigo em chamas após bombardeio russo, a poucos quilômetros da fronteira ucraniana-russa na região de Kharkiv Foto: Mstyslav Chernov/AP

Mais recentemente, as forças ucranianas têm usado os Himars para uma nova contraofensiva na direção da cidade da estrategicamente vital de Kherson, no sul do país, que foi ocupada pela Rússia nos primeiros dias da guerra.

A contraofensiva ucraniana está “ganhando impulso”, afirmou o Ministério da Defesa britânico em um tuíte, na quinta-feira, depois do terceiro ataque de Himars, na terça-feira, contra a Ponte Antonovski, que atravessa o Rio Dnieper, danificar severamente a vital ligação rodoviária.

A ponte, com quase 1,6 quilômetro de extensão, constitui a principal rota de abastecimento entre o 49.º Exército da Rússia, estacionado na margem oeste do rio, e o restante das forças russas — e o ataque deixou os soldados dessa unidade “altamente vulneráveis”, acrescentou o tuíte.

Continua incerto se o ataque inutilizou completamente a ponte, mas vídeos postados em redes sociais mostraram dano significativo e sinais indicando que a ponte está fechada pelo menos temporariamente.

“Os ucranianos mudaram o caráter do conflito com sua capacidade de realizar ataques atrás das linhas russas”, afirmou O’Brien. “O que veremos nos próximos meses é a iniciativa pender novamente para os ucranianos, e então veremos se os ucranianos serão capazes de expulsar os russos.”

Imagem após o disparo de um M142 Himars em um local não revelado da Ucrânia obtida de um vídeo de rede social Foto: via Pavlo Narozhnyy/via Reuters - 24.06.2022

A maior consequência dos Himars até aqui tem sido erodir a avassaladora vantagem em artilharia dos russos, tanto em termos de quantidade de armas quanto em sua capacidade de fogo, afirmou Rob Lee, do Instituto para Pesquisa em Política Externa, da Filadélfia.

Depois da Rússia voltar o foco para o leste ucraniano e começar a conquistar território gradualmente na região, o eixo da artilharia “virou provavelmente o fator decisivo”, afirmou ele. “Eles estavam disparando em enorme magnitude muito mais projéteis do que a Ucrânia, e com o tempo a coisa fica difícil. Os soldados não conseguem suportar isso.”

Usando os Himars para destruir os estoque russos de munição, a Ucrânia forçou os inimigos a mover os depósitos para mais longe do front, aumentando a extensão de suas linhas de abastecimento e complicando a logística de fazer os projéteis de artilharia chegar à unidades que precisam do armamento. “A Rússia não possui um bom sistema de logística automatizado; precisa de muito trabalho braçal, o que prejudica sua eficiência”, afirmou Lee.

Ao atacar centros de comando e controle, a Ucrânia mata oficiais e comandantes que elaborariam as ordens para mitigar o impacto dos Himars. “Sabemos, pela maneira que os soldados russos combatem, que eles precisam que alguém lhes diga o que fazer. E quando você é capaz de matar as pessoas que dizem aos soldados o que fazer, você consegue impedir seu avanço”, explicou a autoridade americana.

Ganhos territoriais

Mas ainda que os Himars tenham prejudicado a capacidade de avanço da Rússia, os sistemas não ajudarão a Ucrânia a obter ganhos territoriais, afirmou Lee, que foi oficial de infantaria do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA. Isso dependerá mais da capacidade da Ucrânia de colocar em campo soldados, artilharia convencional e munição suficientes para fazer as tropas russas recuarem, e a Rússia em geral ainda mantém vantagem numérica, afirmou ele.

Existe preocupação particularmente em torno da capacidade do Ocidente continuar a fornecer aos ucranianos a quantidade de munição que eles precisam para sua artilharia, incluindo para os Himars, acrescentou Lee.

Essa preocupação foi ecoada na semana passada pelo chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, o general Mark Milley, durante um encontro com jornalistas. Apesar de a Ucrânia ter solicitado um número maior de sistemas, “a questão passará a ser munição e taxas de consumo”, afirmou ele. “Acho que estamos bem neste momento.”

Mas olhar para além dos próximos três meses vai exigir análise cuidadosa do Pentágono para garantir que a capacidade militar americana não seja comprometida, assim como um esforço para aumentar a produção de munição nos EUA, afirmou Milley.

“Uma razão para os russos não estarem avançando são os Himars, mas isso não significa que a Ucrânia também seja capaz de retomar território. Poderíamos ver uma situação de impasse, sem muito avanço de nenhum dos lados”, afirmou Lee. “Tudo se resume à sustentabilidade, e não está claro qual dos lados leva vantagem nesse aspecto.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL