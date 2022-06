Avanços russos no leste da Ucrânia marcam um ponto de inflexão na guerra; leia análise

THE WASHINGTON POST - Para os ucranianos, as notícias da linha de frente não são animadoras. À medida que se aproxima o 100º dia de invasão russa, a maré da batalha no leste da Ucrânia parece estar puxando a favor de Moscou. Na segunda-feira, tropas russas entraram nos arredores de Severodonetsk, uma das últimas cidades estrategicamente significativas na região de Luhansk ainda sob controle ucraniano. Se a cidade cair, dará à Rússia e suas forças substitutas autoridade de fato sobre metade de Donbas, o cobiçado coração industrial do leste do país.

Em uma entrevista recente a uma estação de rádio francesa, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, indicou que o cenário faz parte do objetivo recém-focado do Kremlin. “Nosso objetivo óbvio é, é claro, expulsar o exército ucraniano e os batalhões ucranianos das regiões de Donetsk e Luhansk”, disse ele, em meio a temores crescentes entre as autoridades ocidentais de que a Rússia pretenda anexar território em Donbas e Kherson.

O avanço russo foi caracterizado pela mesma brutalidade e implacabilidade das ofensivas anteriores. Observadores relatam táticas semelhantes às empregadas na conquista da cidade portuária de Mariupol, com intermináveis dias e noites de fogo de artilharia e ataques de mísseis pulverizando áreas urbanas.

“Eles estão apenas descendo chumbo sobre nós”, disse um soldado ucraniano ferido nos combates a meus colegas. Testemunhas oculares falaram do fedor da morte que espreita as ruas à medida que as temperaturas do início do verão aumentam.

Os russos “usam as mesmas táticas repetidamente. Eles bombardeiam por várias horas – por três, quatro, cinco horas – seguidas e depois atacam”, disse o governador regional de Luhansk, Serhiy Haidai, à agência Reuters. “Aqueles que atacam morrem. Em seguida, bombardeios e ataques seguem novamente, e assim por diante, até que eles penetram em algum lugar.”

A miséria duradoura do campo de batalha está por trás de um cenário estratégico instável. “A situação no leste do país marca uma mudança em relação a um estágio anterior da guerra, quando as fortes defesas ucranianas forçaram uma ampla retirada russa em Kiev e em outras áreas, aumentando a confiança entre os ucranianos e seus apoiadores ocidentais sobre as perspectivas de vitória total sobre uma força russa mal organizada e equipada”, relataram meus colegas Siobhán O’Grady, Paul Sonne, Max Bearak e Anastacia Galouchka.

Fumaça sobe durante bombardeio em Severodonetsk, Ucrânia Foto: ARIS MESSINIS / AFP

“Tendo agora reagrupado, as tropas russas estão fazendo um progresso incremental, mas constante em sua campanha no leste e estão empregando regularmente lança-chamas pesados e artilharia de longo alcance que as forças ucranianas não possuem, deixando Kiev em desvantagem”, escreveram. “Embora a resistência ucraniana tenha tornado a luta uma tarefa árdua para as forças russas, Moscou está se aproximando de cercar os maiores redutos da Ucrânia na região do Donbas, enquanto luta em território contíguo à Rússia com linhas de suprimento mais fáceis.”

Ainda é verdade que a guerra deixou as forças armadas da Rússia massivamente esgotadas e, em algumas áreas, com poucos equipamentos, mão de obra e moral. Mas os combatentes ucranianos no leste, como relatou meu colega Sudarsan Raghavan, estão reclamando de serem superados e desarmados. A expansão e consolidação do controle russo no leste da Ucrânia marca uma nova fase no conflito, que testará a resiliência ocidental e ucraniana em tempos de guerra.

Autoridades ucranianas fizeram suas exigências em alto e bom som. No Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, na semana passada, membros da delegação de Kiev pediram mais ajuda militar e armamento pesado dos Estados Unidos e da Europa. Eles enquadraram as razões de suas demandas em termos ideológicos: a defesa da Ucrânia era a defesa de todas as sociedades liberais e democráticas. A vitória russa, por outro lado, marcaria a vitória do poder sobre o direito, da tirania bruta sobre o estado de direito.

“Vocês não precisam morrer por nós”, disse Yulia Klymenko, membro do parlamento ucraniano, a repórteres em Davos, de onde o Today’s WorldView retornou recentemente. “Mas estamos morrendo por vocês.”

O governo Biden deve anunciar mais entregas de armas e munições para a Ucrânia, que podem incluir sistemas avançados de foguetes de longo alcance que ajudariam a impedir o avanço da Rússia no leste. Na segunda-feira, o presidente Biden indicou que não queria enviar o tipo de sistema de foguetes cujo alcance poderia atingir profundamente o território russo. O Kremlin classificou as observações de Biden como “racionais”, embora a linha russa – expressa tanto por seus funcionários quanto pela mídia estatal – continue sendo que eles estão travando uma guerra contra representantes ocidentais na Ucrânia.

Na Europa, apesar de muita unidade retórica barulhenta, permanecem diferenças pronunciadas na abordagem do conflito. A França e a Alemanha, por exemplo, recentemente instaram o presidente russo, Vladimir Putin, a se envolver em conversas diretas com seu colega ucraniano, o presidente Volodmir Zelenski, sobre o fim do bloqueio do Mar Negro, que tem sido tão ruinoso para a economia global. Esse apelo foi recebido com escárnio por políticos nos Estados bálticos mais a leste, que querem aprofundar o isolamento da Rússia e entregar a Putin uma derrota decisiva.

Homem que perdeu mulher durante bombardeio em Severodonetsk foge com os filhos para Lysychans’k, Ucrânia Foto: ARIS MESSINIS / AFP

No entanto, como mostra a campanha em Donbas, a Rússia não está perto de qualquer tipo de derrota definitiva na Ucrânia. Políticos em Kiev e muitos de seus apoiadores ocidentais mantêm uma visão maximalista de como o conflito deve terminar, com a capitulação russa e a devolução de cada centímetro de território sob o controle de Moscou, incluindo a península da Crimeia.

Essa visão da guerra colide com os crescentes temores dos especialistas em política externa sobre os riscos de prolongá-la. Em Davos, o ex-secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger pediu negociações imediatas e concessões territoriais ucranianas para evitar novas crises e instabilidade global.

Em um painel do Fórum Econômico Mundial, o veterano analista de política externa dos EUA Graham T. Allison sugeriu que um conflito congelado – com fronteiras contestadas estabelecidas ao longo das linhas como estão atualmente – seria o resultado ideal, evitando o risco de Putin implantar armas nucleares táticas. “Ou haverá fatos com os quais Putin pode conviver, ou ele aumentará o nível de destruição”, disse Allison.

Suas observações foram atacadas por Lawrence Freedman, um venerável historiador e analista militar britânico, que alertou contra a criação de condições políticas para os ucranianos e sugeriu que não é óbvio que Putin - que ainda não conseguiu descrever a guerra na Ucrânia como um “guerra” – estaria disposto a usar armas nucleares.

“A Rússia não enfrenta uma ameaça existencial”, disse ele. “A Ucrânia está enfrentando uma ameaça existencial.”