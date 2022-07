Avião cargueiro operado pela Ucrânia cai no norte da Grécia

Thessaloniki, Grécia - Um avião de carga Antonov, considerada perigosa, operado por uma empresa aérea com sede na Ucrânia caiu neste sábado, 16, perto da cidade de Kavala, no norte da Grécia, informou a imprensa local. Autoridades da Aviação Civil Grega informaram que o voo ia da Sérvia com destino para a Jordânia. Inicialmente, foi comunicado que havia oito pessoas a bordo. O voo era operado pela transportadora ucraniana Meridian.

De acordo com emissora estatal ERT, o avião estava carregando 12 toneladas de ``materiais perigosos’', principalmente explosivos.

O piloto conseguiu alertar as autoridades sobre um problema em um dos motores da aeronave e recebeu a recomendação de pousar nos aeroportos de Thessaloniki ou Kavala. Ele optou por Kavala, que ficava mais perto, mas o avião caiu cerca de 40 quilômetros a oeste do aeroporto, disse a Autoridade de Aviação Civil da Grécia.

Bombeiros e equipes de resgate são vistos no local do acidente de um avião de carga Antonov An-12 de uma empresa ucraniana, perto de Kavala, Grécia. Foto: Laskaris Tsotsas/Eurokinissi via Reuters

“Estávamos ouvindo explosões até alguns minutos atrás”, disse o prefeito do município de Paggaio, Filippos Anastassiadis, que estava a cerca de 300 metros do local do acidente. Moradores relataram ter visto uma bola de fogo e uma nuvem de fumaça. As explosões provocaram especulações entre os moradores e alguns meios de comunicação gregos de que o avião estaria transportando explosivos.

A emissora estatal ERT informou que especialistas em explosivos do Exército estavam a caminho do local do acidente, que fica em terras agrícolas próximas a dois vilarejos que fazem parte do município de Paggaio. O Corpo de Bombeiros isolou a área. /AE