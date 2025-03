Avião da American Airlines pega fogo em aeroporto nos EUA após problema no motor

Um avião da American Airlines, desviado para o Aeroporto Internacional de Denver após apresentar uma falha no motor, pegou fogo enquanto taxiava até o portão, de acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram passageiros aglomerados na asa para deixar a aeronave.

O voo, um Boeing 737-800 com 172 passageiros e seis tripulantes, viaja de Colorado Springs para Dallas, mas foi desviado para o aeroporto de Denver, informou a companhia aérea. Alguns passageiros foram retirados da aeronave utilizando escorregadores. "Após pousar com segurança e taxiar até o portão no Aeroporto Internacional de Denver, o voo 1006 da American Airlines apresentou um problema relacionado ao motor", disse a companhia aérea.

Passageiros se aglomeram na asa para sair do avião que pegou fogo em Denver. Foto: Branden Williams/AFP

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram passageiros em pé na asa do avião. Uma fumaça cinza clara enchia o ar. De outros ângulos, uma fumaça preta saía da aeronave e chamas alaranjadas podiam ser vistas na base do avião.

Em uma das imagens, é possível ver um grande incêndio sob o motor esquerdo do avião. Ainda não há informações sobre feridos. O incidente é investigado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos.

O episódio no Aeroporto Internacional de Denver foi o mais recente em uma série de incidentes na aviação. Em 25 de fevereiro, dois aviões diferentes — um no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, e outro no Aeroporto Internacional Midway, em Chicago — tiveram que abortar pousos para evitar colisões.

No início do mês passado, um avião no Aeroporto Pearson, em Toronto, capotou. E, em 5 de fevereiro, a asa de um avião perfurou a cauda de outra aeronave durante uma colisão no solo no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma./NY TIMES