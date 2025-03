Um avião de carga da FedEx fez um pouso de emergência em um movimentado aeroporto de Nova Jersey, EUA, no sábado, 1º, depois que uma colisão com um pássaro causou um incêndio no motor.

O avião pousou no Aeroporto Internacional Newark Liberty durante a emergência, disse Lenis Valens, porta-voz da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey. Não houve relatos de feridos, e o incêndio na aeronave foi contido no motor, segundo Valens.

Um avião de carga fa FedEx faz um pouso de emergência no Aeroporto Newark Liberty após colisão com pássaro Foto: Kenneth Hoffman/AP

Áudio gravado pelo LiveATC capturou uma pessoa dizendo calmamente que a aeronave precisava “desligar um motor devido a uma possível colisão com pássaro” imediatamente. “Precisamos retornar ao aeroporto.” Momentos depois, outra pessoa é ouvida dizendo: “Acreditamos ter visto o motor cair da asa direita.” O áudio indica que a colisão ocorreu quando o avião estava a algumas centenas de pés do solo.

PUBLICIDADE O pouso de emergência causou uma breve interrupção no tráfego aéreo como precaução, mas as operações foram retomadas logo depois, disse Valens. O pouso de emergência ocorreu pouco depois das 8h da manhã. Três pessoas estavam a bordo e todas desembarcaram em segurança, segundo Valens. Um porta-voz da FedEx disse que o avião estava a caminho de Indianápolis, mas, devido à colisão com o pássaro, “declarou emergência e retornou em segurança a Newark após lidar com os danos resultantes no motor”.

“O treinamento, a expertise e o profissionalismo demonstrados por nossos pilotos da FedEx foram exemplares. Somos gratos pela rápida ação de nossa equipe e dos primeiros socorristas”, disse o porta-voz Austin Kemker.

Kenneth Hoffman, piloto de outro voo, disse que, enquanto sua aeronave estava se preparando para decolar, ouviram do controle de tráfego aéreo que havia uma emergência em andamento. Hoffman postou um vídeo nas redes sociais mostrando um avião da FedEx no solo no aeroporto de Newark com chamas saindo de seu lado enquanto desacelerava, com equipamentos de resgate próximos.

Embora parecesse que todos estavam bem, havia muita fumaça e o aeroporto ficou fechado por 15 a 20 minutos, disse Hoffman. Ele elogiou a resposta dos pilotos. “Eles lidaram com isso como verdadeiros profissionais”, afirmou. “No final do dia, é para isso que nosso treinamento serve.”

A Administração Federal de Aviação (FAA) afirmou que investigará o incidente. Em comunicado, a FAA disse que a “colisão danificou um dos motores do Boeing 767″.

Colisões com pássaros são riscos para a aviação e, às vezes, causam grandes interrupções. A FAA afirmou que colisões com pássaros estão aumentando, com mais de 19 mil ocorrências registradas em 713 aeroportos dos EUA em 2023. Apenas raramente elas causam danos tão graves a ponto de forçar pousos de emergência.

O pouso de emergência ocorre em um momento de maior atenção para problemas em voos. No último mês, houve quatro grandes desastres aéreos na América do Norte, incluindo o acidente de um avião de pequeno porte no Alasca, em 6 de fevereiro, que matou todas as 10 pessoas a bordo, e a colisão no ar, em 26 de janeiro, entre um helicóptero do Exército e um voo da American Airlines no Aeroporto Nacional, que matou todas as 67 pessoas nas duas aeronaves./AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.