A Direção das Pescas do governo da Noruega pediu para que as pessoas que vivem na baía de Oslofjord, no sudeste do país, fiquem longe da baleia branca conhecida como “Hvaldimir”. O comunicado, divulgado na quarta-feira, 24, alerta para o risco de a baleia se machucar e pede que pessoas evitem perturbar o animal selvagem.

“Mesmo que a baleia seja mansa e acostumada a estar perto de pessoas, é importante que as pessoas mantenham distância e a deixem em paz. Incentivamos especialmente as pessoas nos barcos a manter uma boa distância para evitar que a baleia seja ferida ou, no pior dos casos, morta pelo tráfego de barcos”, disse o Diretor de Pesca da Noruega, Frank Bakke-Jensen, em nota.

Foto de 27 abril de 2019, divulgada pela Direção das Pescas da Noruega, mostra a baleia branca Hvaldimir sendo libertada das tiras do arnês em volta do seu corpo. Pesquisadores acreditam que equipamento tenha sido colocado no animal como parte de susposto treinamento feito por militares russos. As tripulações do serviço marítimo da Noruega informaram que são treinadas para libertar baleias de cordas e equipamentos de pesca Foto: Reprodução Twitter/Fiskeridirektoratet - Direção das Pescas da Noruega (@fiskeridir)

A baleia branca apareceu no município de Måsøy em abril de 2019 e, desde então, tem levantado suspeitas sobre não ser apenas um animal marítimo que desejou se instalar em águas norueguesas, mas sim uma “espiã russa”. Isso porque, quando ela apareceu na Noruega, estava usando um arnês, capaz de transportar equipamentos de vigilância, o que fez especialistas marinhos a especularem que ela fazia parte de um programa de treinamento naval russo.

A baleia foi apelidada de “Hvaldimir” pelos habitantes locais – uma combinação da palavra norueguesa para baleia (“hval”) e o primeiro nome do presidente russo, Vladimir Putin. A Rússia já usou golfinhos treinados para ajudar a proteger uma importante base naval do Kremlin. Os animais poderiam ser usados para combater mergulhadores ucranianos que tentavam entrar no porto para sabotar navios de guerra russos.

A informação de que a baleia pertence ao governo de Putin nunca foi confirmada. Apesar disso, pesquisadores entrevistados pela CNN afirmaram que é “indubitável” o fato da baleia ser um animal treinado. Imagens do arnês de Hvaldimir mostram detalhes que diziam “Equipamento São Petersburgo”.

Nesses quatro anos em que o animal está na costa norueguesa, a baleia se mostrou dócil, uma vez que se aproxima dos barcos sem medo e, inclusive, atende comandos para receber alimentos, o que fortalece a teoria de que ela é treinada. Pelo contato próximo com os barcos, animal já sofreu ferimentos leves.

“Quando chega ao interior de Oslofjord, onde a densidade populacional é muito maior e onde há muito mais barcos de lazer reunidos em uma pequena área, o risco de ferimentos ou, no pior dos casos, a morte é muito maior” disse Bakke-Jensen .

Segundo a Direção das Pescas, desde que a baleia apareceu, tem havido vários inquéritos de várias organizações e interesses comerciais que desejam capturar a baleia e trancá-la em um fiorde, ou capturá-la e mantê-la em cativeiro em aquários. O órgão norueguês rejeitou todos esses inquéritos.