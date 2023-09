THE NEW YORK TIMES - A caça à baleia em escala industrial nos séculos 19 e 20 quase levou à extinção muitas espécies de baleias. As populações de alguns dos grandes mamíferos marinhos estão apenas começando a se recuperar após caças predatórias do passado, enquanto outras enfrentam um perigo contínuo para a sua existência. Mas acontece que os efeitos da caça às baleias sobre o local onde elas vivem remontam a uma história muito mais profunda da história humana.

Uma nova análise de ossos de baleias antigas, publicada na semana passada na revista Royal Society Open Science, sugere que a caça medieval da Europa pode ter desempenhado um papel no desaparecimento de algumas baleias das águas do nordeste do Atlântico há muito tempo.

Já há 8 mil anos, os humanos esculpiram as suas tentativas de capturar baleias nos penhascos sul-coreanos. Mais recentemente, textos medievais descreveram as preferências dos europeus em relação às baleias. Por exemplo, um texto em nórdico antigo, de cerca de 1250 d.C., adverte que “há certas variedades que são ferozes e selvagens com os homens e que procuram constantemente destruí-las sempre que podem”, mas outras espécies de baleias, mais dóceis, “estão constantemente sendo capturadas e levados para a terra às centenas, e onde muitas são capturadas, elas fornecem muita comida para os homens”.

Youri van den Hurk, zooarqueólogo da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia e autor do estudo, queria respaldar as informações nesses textos com evidências físicas e biológicas. Assim, ele e os seus colegas examinaram 719 pedaços de ossos de baleia recolhidos em sítios arqueológicos desde a Noruega até Portugal.

“Esses ossos de baleia são encontrados semi-regularmente durante escavações arqueológicas, mas muitas vezes estão muito fragmentados”, disse van den Hurk. “Identificar estes ossos de baleia ao nível da espécie é bastante difícil, mesmo quando estes ossos estão realmente completos.”

Os ossos contêm uma proteína chamada colágeno, e a composição química do colágeno difere entre as espécies e famílias de baleias. “Isso pode nos dar muitas informações sobre que tipo de espécie esses ossos realmente representam”, disse van den Hurk.

A análise dos resultados apontou para um número desproporcional de baleias hoje extintas no Nordeste do Atlântico. As 334 baleias francas que apareceram na análise não foram uma surpresa para van den Hurk, porque são frequentemente mencionadas em fontes históricas e algumas sobreviveram até ao início do século 20.

Foto fornecida pela Royal Society Open Science mostra fragmentos de ossos de baleia. Um número desproporcional de ossos de baleias francas e cinzentas em sítios arqueológicos sugere que os antigos europeus procuraram estas espécies. Foto: van den Hurk et al., Royal Society Open Science 2023 via The New York Times

Mas os resultados também mostraram que 110 dos ossos pertenciam a baleias cinzentas, o que não está tão bem documentado. “Encontrar tantos deles foi uma grande surpresa”, disse van den Hurk.

É quase impossível dizer se um fragmento de osso veio de uma baleia que foi caçada ativamente ou se foi resgatado de uma baleia que apareceu na praia. No entanto, as baleias francas e cinzentas são há muito tempo apreciadas pelos caçadores porque são mais dóceis do que outras espécies e os seus corpos flutuam. O número desproporcional de ossos de baleias francas e cinzentas em sítios arqueológicos indica que os antigos europeus procuravam estas espécies.

Van den Hurk e os seus colegas levantam a hipótese de que séculos de caça a estas espécies contribuíram para o seu eventual colapso populacional na região. No caso das baleias cinzentas, o “golpe final que realmente contribuiu para a extirpação completa desta espécie do Atlântico Norte foi desferido pelos baleeiros” há séculos, disse ele.

Vicki Ellen Szabo, historiadora da Western Carolina University, que revisou o artigo para a revista, disse que a investigação foi “impressionante” pelas provas que apresenta do papel humano no desaparecimento das baleias francas e cinzentas da Europa.

Uma baleia franca do Atlântico Norte avistada pelo navio Helen H em Massachusetts, espécie ameaçada na região. Restam apenas 300 indivíduos em todo o mundo Foto: Adam Glanzman/The Washington Post

“Será que os humanos colocaram o prego no caixão da espécie no Atlântico Norte? Não está claro. Eles contribuíram para isso? Sim”, disse Vicki. “Acho que é uma história extremamente cautelosa. Isso mostra que as pessoas estavam acostumadas a perceber no oceano esse suprimento como ilimitado, até que ele deixou de existir, até que as baleias mudaram de rumo ou as baleias não puderam mais ser encontradas.”

A ameaça às baleias francas do Atlântico Norte continua, restando apenas 300 indivíduos em todo o mundo. As baleias cinzentas desapareceram do Atlântico Norte há séculos, mas ainda são comuns no Pacífico Norte.

Saber mais sobre onde as baleias cinzentas viveram nas águas europeias poderia permitir aos cientistas ajudar a conservar as populações atuais, especialmente porque as alterações climáticas alteram os ecossistemas das baleias.” Olhando para o passado, podemos otimizar a nossa compreensão sobre o que os potenciais indivíduos modernos ou futuros das baleias farão nas águas europeias e protegê-los de forma mais eficiente”, disse van den Hurk.