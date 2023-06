Balsa pega fogo no mar nas Filipinas; todas as 120 pessoas a bordo são resgatadas

Todos os 120 passageiros e tripulantes a bordo de uma balsa filipina que pegou fogo no mar neste domingo, 18, foram resgatados com segurança e o fogo foi extinto, segundo a guarda costeira.

O M/V Esperanza Star pegou fogo ao amanhecer enquanto viajava da província de Siquijor para a província de Bohol, no centro das Filipinas, com 65 passageiros e 55 tripulantes. A guarda costeira acrescentou que enviou duas embarcações para resgate e para ajudar a apagar as chamas, que duraram mais de cinco horas.

Fotos e vídeos divulgados pela guarda costeira mostram chamas e fumaça preta saindo de dois conveses em uma extremidade da balsa. O pessoal da guarda costeira a bordo de outra embarcação usou um canhão de água para apagar o fogo, enquanto um barco de pesca e outra embarcação podem ser vistos nas proximidades.

Balsa filipina pegou fogo no mar neste domingo, 18; chamas duraram mais de cinco horas. Foto: Philippine Coast Guard via AP

“Todos os que estavam a bordo da balsa estão seguros”, disse em comunicado Joy Gumatay, porta-voz da guarda costeira, sem dar maiores detalhes. Ela acrescentou que os sobreviventes foram levados para a cidade portuária de Tagbilaran, na província de Bohol, e uma investigação está em andamento.

Foto: Philippine Coast Guard via AP

Acidentes marítimos são comuns no arquipélago filipino por causa de tempestades frequentes, embarcações mal conservadas, superlotação e cumprimento irregular das normas de segurança, especialmente em províncias remotas.

Em março, um incêndio começou - e durou a noite - em uma balsa que transportava cerca de 250 pessoas, matando pelo menos 31 passageiros e tripulantes na província insular de Basilan, no sul, afirmou a guarda costeira.

Em dezembro de 1987, a balsa Dona Paz afundou após colidir com um petroleiro, matando mais de 4.300 pessoas no pior desastre marítimo em tempos de paz do mundo. / AP