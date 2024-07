Bangladesh decreta toque de recolher e mobiliza militares em meio a onda de protestos

As manifestações resultam de uma mobilização mais ampla, que representa um desafio para o governo autocrático da primeira-ministra Sheikh Hasina, no poder há 15 anos. “O governo decidiu impor um toque de recolher e enviar o Exército para ajudar as autoridades civis”, disse à AFP Nayeemul Islam Khan, secretário de imprensa da primeira-ministra.

O anúncio do governo foi feito depois que a polícia da capital, Daca, proibiu as reuniões públicas, para tentar frear os protestos. “Proibimos todas as manifestações, passeatas e reuniões públicas em Daca hoje”, disse o chefe de polícia Habibur Rahman à AFP, acrescentando que a medida era necessária para garantir a segurança pública.