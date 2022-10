‘Barco fantasma’ da 2ª Guerra encontrado em lago na Califórnia intriga americanos

Se os rumores estivessem certos, os restos de um barco da 2ª Guerra estariam parcialmente submersos em algum lugar nas águas rasas do Lago Shasta, no norte da Califórnia, nos Estados Unidos.

James Dunsdon, um bombeiro voluntário que recolhe veículos militares, estava determinado a encontrá-lo. Um dia ele caminhou quilômetros ao longo da costa do lago. Então ele a viu, claramente visível e parcialmente exposta: uma embarcação militar de desembarque de 36 pés notavelmente preservada.

“Ele simplesmente surgiu no horizonte como um fantasma”, disse ele. “Lá estava com a pintura original da 2ª Guerra, madeiras e aço e na posição com a rampa para baixo.” Foi como se o barco tivesse afundado ao fazer um pouso na praia, disse ele.

Restos de uma embarcação de desembarque militar da 2ª Guerra ficaram expostos no Lago Shasta, no norte da Califórnia Foto: Shasta-Trinity National Forest via The New York Times

O barco Higgins já havia levado tropas americanas para a batalha durante a invasão aliada da Sicília no verão de 1943, um momento seminal na guerra na Europa. Foi então implantado na Batalha de Tarawa no Pacífico naquele outono, quando as forças dos EUA invadiram as Ilhas Gilbert, controladas pelos japoneses (agora parte da nação de Kiribati), de acordo com a Floresta Nacional Shasta-Trinity, que faz parte do Serviço Florestal dos EUA.

O barco afundou durante a batalha, na qual mais de 1.000 militares americanos foram mortos, segundo Dunsdon, cuja pesquisa sobre a história do barco foi citada pelo Serviço Florestal mais tarde resgatado.

Agora, Dunsdon e outros querem saber como a robusta embarcação, que o Serviço Florestal chama de “o barco fantasma”, acabou no fundo do Lago Shasta, onde poderia ter permanecido para sempre se um seca severa não o trouxesse para mais perto da superfície.

“Alguém precisa saber”, disse Gerald Meyer, diretor-executivo do Museu da Guarda Nacional de Nebraska em Seward, que planeja exibir o barco assim que estiver estabilizado o suficiente para ser transportado. “Alguém vai dizer: ‘Eu sei. Lembro que Bob comprou aquele barco em 54. Mas essa pessoa ainda não foi encontrada.”

Eisenhower

A rampa do barco estava marcada com os números 31-17, o que significava que ele havia sido atribuído ao USS Monróvia, um navio de transporte de ataque da Marinha que serviu como quartel-general do general George S. Patton durante a invasão da Sicília, de acordo com o Serviço Florestal. O general Dwight D. Eisenhower também estava neste navio naquele momento, disse o Serviço Florestal.

Cerca de 23 mil barcos Higgins foram feitos durante a 2ª Guerra, disse Meyer, e eles foram creditados por ajudar a mudar a forma como a guerra foi travada, dando às tropas americanas acesso mais fácil a praias abertas, onde invadiram. Equipados com canhões e uma rampa de popa, os barcos foram projetados para viajar em águas rasas e permitir que as forças combatentes desembarcassem rapidamente. Apenas cerca de 20 existem hoje, disse Meyer.

“Essas embarcações de desembarque foram usadas em todas as invasões anfíbias da 2ª Guerra”, disse Meyer. “Encontrar um 75 anos depois no fundo de um lago na Califórnia – é realmente um milagre.”

O Museu da Guarda Nacional de Nebraska fica a cerca de 80 quilômetros ao sul de Columbus, Nebraska, local de nascimento de Andrew Jackson Higgins, o designer do barco Higgins que serviu na Guarda Nacional de Nebraska.

Cerca de 23 mil barcos Higgins foram feitos durante a 2ª Guerra Foto: Shasta-Trinity National Forest via The New York Times

Jerry E. Strahan, autor de“Andrew Jackson Higgins and the Boats that Won World War II, disse que alguns dos barcos apareceram nos últimos anos, incluindo um que foi encontrado em um celeiro no Centro-Oeste. Mas ele disse que foi notável encontrar um preservado em um lago, já que eram feitos de compensado de mogno.

“Barcos de madeira não foram feitos para durar tanto”, disse ele. “Mas eu imagino que estar debaixo d’água em um lago de água fria, longe do oxigênio, permitiu que ele sobrevivesse.”

A descoberta é um lembrete de como a seca severa, agravada pelas mudanças climáticas, está revelando elementos há muito ocultos do passado, incluindo relíquias submersas da 2ª Guerra na Europa, conjuntos de restos humanos no Lago Mead, nos arredores de Las Vegas, e pegadas de dinossauros no Texas. Um barco Higgins afundado também surgiu no Lago Mead em julho, de acordo com o The Las Vegas Review-Journal.

Em agosto, o condado de Shasta estava passando por seu ano mais seco nos últimos 128 anos, de acordo com dados federais, já que grande parte do oeste foi devastada pela seca de longo prazo.

Meyer disse que seu melhor palpite é que o barco Higgins no Lago Shasta pertencia a um proprietário privado que o comprou em uma venda de excedentes do governo após a guerra. Talvez o proprietário fosse um fazendeiro que o usava para atravessar o lago e cuidar do gado pastando na costa, disse ele. Outras teorias sugerem que pode ter sido operado por uma empresa madeireira ou agência governamental.

“Por que eles afundaram, nós simplesmente não sabemos”, disse Dunsdon. “Ninguém sabe. E qualquer um que provavelmente se lembre disso deve ser muito, muito velho ou está morto e enterrado.”